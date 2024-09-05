اليوم الفظيع الذي يسبق النصر المطلق

بقلم: افيغدور فيلدمان

قتل المخطوفين الستة الذين عاشوا في ظروف فظيعة مدة 11 شهرا في أسر حماس، يبشر بما سيحدث في اليوم الذي سيسبق النصر المطلق، الذي يهذي به بنيامين نتنياهو. تصفية حماس هي ذريعة من أجل مواصلة الحرب حتى النصر المطلق؛ ليس نصرا في عالم حقيقي، بل في غرفة مرايا نتنياهو، التي هو فيها مستأجر محمي مع زوجته وابنه الذي يعيش في المنفى. هناك النصر المطلق هو تصفية يحيى السنوار، وصورة النصر هي جثة ممزقة يصعب تشخيصها ملقاة تحت أقدام الزوجين الملكيين، وطالما أن هذا لن يحدث فإن الحرب لن تتوقف.

خلافا لرأي المحللين الضليعين فان اطالة زمن الحرب لا تستهدف إطالة حكم نتنياهو ومنع إجراء الانتخابات التي سترميه في مزبلة التاريخ. أعضاء الحكومة الذين يؤيدونه دون أي خيار يعرفون أن إنهاء الحرب سيكون أيضا نهاية دورهم السياسي المهين. فبعده، كأشخاص لا يعرفون أي شيء، لن يجدوا عملا. ايتمار بن غفير سيعود إلى مكتبه المتواضع، وبتسلئيل سموتريتش سيبحث عن عمل له في البنك وسيقول "أنا كنت وزير المالية". ولكن لا أحد سيصدقه. أما نتنياهو فلا يهمه ذلك. فبفضل طلاقته في اللغة الإنجليزية سيجد له مكانا في المسرح البريطاني دور ريتشارد الثالث والملك لير، وسيجد عالمه في لعب دور الملك انتيغون.

محور؟ سيقول نتنياهو مبتسما: بالتأكيد لدي محور. أنا جلبته من أميركا من فيلادلفيا. أنا أسميه محور فيلادلفيا بتحبب. ومن الآن فصاعدا كل مرة سيسألونه فيها لماذا لا ينهي الحرب سيرد "لقد انكسر محور فيلادلفيا، وأنتم تعرفون كم يستغرق الحصول على محور فيلادلفيا جديد من شرطة تسنكروف، المنتجة الحصرية لمحور فيلادلفيا.

قبل النصر المطلق سيأتي "اليوم الفظيع الذي يأتي قبل النصر المطلق". الكلب الصناعي، بيمبو – الفا، المزود بأنف إلكتروني مع مجسات للشم وسعره أضعاف سعر الكلب الحقيقي. بيمبو في عملية عملياتية أشتم رائحة الملابس الداخلية للسنوار وهو يقود الوحدة إلى مسافة صرخة منه. الخبير في مفاوضات تحرير الرهائن، الذي لم يحرر نحشون فاكسمان، ينادي السنوار ويقول: "يا يحيى، استسلم. أخرج من المخبأ بالملابس الداخلية. لن يحدث لك أي سوء. لدينا جواز سفر دبلوماسي باسمك وتذكرة مفتوحة إلى كل دولة في العالم".

السنوار لا يصدق أي كلمة من ذلك وهو يعطي الأمر المتفق عليه بينه وبين نتنياهو، الذي يصل إلى كل حراس المخطوفين الذين ينتشرون في كل القطاع، والمعنى هو "اقتلوا جميع المخطوفين". الأوائل الذين سيتم قتلهم هم المخطوفون المحيطون بالسنوار، وهم شباب معافون وحصلوا على الغذاء الكافي والعلاج كي لا يموت أي واحد منهم وينقص مخطوف من حرس الشرف القسري له. المخطوفون سيعودون في أكياس جمعية "زاكا"، وسيوفرون على نتنياهو نظرة الاتهام التي تقول "لماذا تخليت عنا".

السنوار نفسه سيحارب حتى النهاية، وسيوفر لنتنياهو صورة النصر المأمولة. وببث حي ومباشر في كل القنوات نتنياهو سيقول "لقد قلت لكم بأنه لا يمكن عقد اتفاق مع حماس".