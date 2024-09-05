ملك الإنسانية.. والتسامح والعدالة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬من‭ ‬والد‭ ‬الجميع‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬دائما‭ ‬أنه‭ ‬أحرص‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬شعبه‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬طرف،‭ ‬وأن‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬وصلابة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ونسيجه‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬هي‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر‭ ‬والمصلحة‭ ‬العليا‭ ‬والتوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬لكافة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭.‬

جاء‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬ليؤكد‭ ‬واجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬واعتبارات‭ ‬صون‭ ‬الاستقلال‭ ‬القضائي،‭ ‬والتوفيق‭ ‬بين‭ ‬العقوبة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬وطنية‭ ‬وحقوقية،‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬وبرعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭.‬

جاء‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إتاحة‭ ‬فرصة‭ ‬الاندماج‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬ومعايير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبما‭ ‬يتفق‭ ‬ومنهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وثقلها‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬والمنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬نسجت‭ ‬قصص‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬بصورة‭ ‬مستدامة‭ ‬متميزة‭.‬

الفرحة‭ ‬والسعادة‭ ‬والأهازيج‭ ‬والزغاريد،‭ ‬وقد‭ ‬اختلطت‭ ‬بدموع‭ ‬الشوق‭ ‬واللقاء‭ ‬والعفو،‭ ‬وقد‭ ‬عمت‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬البلاد،‭ ‬وتناقلتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وجسدت‭ ‬أسمى‭ ‬صورة‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللحمة‭ ‬الأسرية،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كي‭ ‬توثق‭ ‬المشاعر‭ ‬والأحاسيس،‭ ‬ولكنها‭ ‬كذلك‭ ‬تعكس‭ ‬أثر‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬والنهج‭ ‬الحكيم‭ ‬وأثر‭ ‬العفو‭ ‬الملكي،‭ ‬وأهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الأمور‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬ودرس‭ ‬وعبرة‭ ‬لمن‭ ‬تم‭ ‬العفو‭ ‬عنه،‭ ‬ويندمج‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويبتعد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬‮«‬أشخاص‭ ‬أو‭ ‬أفكار‮»‬‭ ‬تسببت‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬له‭. ‬

وفي‭ ‬غمار‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬الإنساني‭ ‬الوطني‭ ‬المجتمعي،‭ ‬الذي‭ ‬صنعه‭ ‬العفو‭ ‬الملكي،‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬للجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير،‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬السامية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬والقانون،‭ ‬وترسيخ‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬وتدشين‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬اللازمة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬تعين‭ ‬وتساعد‭ ‬المحكومين‭ ‬لفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬والاهتمام‭ ‬بأسرهم‭ ‬وأبنائهم‭.‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬هذه‭ ‬الأفراح‭ ‬التي‭ ‬غمرنا‭ ‬بها‭ ‬العفو‭ ‬الملكي،‭ ‬نقف‭ ‬بكل‭ ‬الإجلال‭ ‬والاحترام‭ ‬والتقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لجهود‭ ‬واهتمام‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة،‭ ‬وفي‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وفي‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬للمحكومين،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬مهنية‭ ‬حقوقية،‭ ‬عصرية‭ ‬متطورة،‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬نموذجا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬ونالت‭ ‬الإشادة‭ ‬والثناء‭ ‬المستحق،‭ ‬بجانب‭ ‬جهود‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬واللجان‭ ‬الوطنية‭.‬

شكرا‭ ‬لملك‭ ‬الإنسانية‭.. ‬شكرا‭ ‬لملك‭ ‬التسامح‭ ‬والعدالة‭.. ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭ ‬سيدي‭ ‬وأبقاكم‭ ‬ذخرا‭ ‬للوطن‭ ‬وأبنائه‭.. ‬وسدد‭ ‬خطاكم‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭.‬