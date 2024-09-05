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بحث العلاقات الأخوية التي تربط البحرين وقطر

9/5/2024 7:28:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الخاطر‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر،‭ ‬وما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬صلات‭ ‬وروابط‭ ‬قربى،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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