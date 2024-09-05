بحث العلاقات الأخوية التي تربط البحرين وقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، تم بحث العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين ودولة قطر، وما يجمعهما من صلات وروابط قربى، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات، كما تم استعراض سبل تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب، بما يحقق الخير والمنفعة للبلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية.
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