بحث العلاقات الأخوية التي تربط البحرين وقطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر،‭ ‬وما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬صلات‭ ‬وروابط‭ ‬قربى،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

كلمات دالة