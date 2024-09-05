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%92 نسبة خطورة عملية قزحية العين

9/5/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - _ - كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاماً هم الأكثر إقبالاً على إجراء الجراحات التجميلية.
يزداد إقبال الجيل الجديد على الجراحات التجميلية المتنوعة، ولكن بعض هذه الإجراءات أكثر خطورة من سواها. تعرفوا فيما يأتي، على العملية التي تترافق مع خطر حدوث مُضاعفات بنسبة 92 %. بحسب ما نشر موقع "العربية نت".
تحظى العلاجات والجراحات التجميليّة بإقبال متزايد من جانب جيل الشباب الذي يجد فيها وسيلة عملية لإجراء تعديلات على المظهر الخارجي. وقد كشفت دراسة حديثة ،أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاماً هم الأكثر إقبالاً على الإجراءات التجميلية، تليهم في المرتبة الثانية الفئة التي تتراوح بين 18 و34 عاماً، لتحل في المرتبة الثالثة الفئة العمرية التي تتراوح بين 50 و60 عاما.
ويمكن تفسير هذا الانجذاب للخضوع للعلاجات والجراحات التجميلية إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في جعل الناس غير راضين عن مظهرهم، وتشجيعهم على التشبه بالمؤثرين والمؤثرات. وهذا ما يدفع جيل الشباب إلى التوجه للعيادات التجميلية طلبا لتحسينات في المظهر ورغبة بالتشبه بمشاهير شبكات التواصل الاجتماعي. ولكن ليست كل الطلبات خالية من المخاطر، فقد أظهرت دراسة أجرتها شركة Overnight Glasses الأميركية أن العملية التجميلية الأكثر خطورة على الصحة، تصل نسبة خطورتها إلى 92 %. وهي عملية تغيير لون قزحية العين ووضع قزحية اصطناعية ملونة بين القزحية الطبيعية والقرنية. ما يزال هذا الإجراء محظوراً في العديد من دول العالم نظراً لخطورته وقدرته على التسبب بحالات غلوكوما، أو إعتام في عدسة العين، أو التهاب في القزحية.
العملية بالأرقام
يؤدي هذا الإجراء إلى تغيير دائم بلون العين، وهو لا يحتاج لأكثر من 20 دقيقة وبكلفة تصل إلى حوالي 12 ألف دولار أميركي، أما تطبيقه، فيتم بواسطة الليزر الذي يقوم بحفر نفق دائري في قرنية العين وملئه بصبغة ملونة يتم اختيار لونها وفقا للنتيجة المرجوة. وقد سبق أن تم استخدام العدسات اللاصقة الملونة لأسباب تجميلية منذ أربعينيات القرن الماضي، حتى إن بعض المصادر تشير إلى أن النجمة الأميركية الراحلة ماريلين مونرو كانت من السباقات لاستخدامها، أما الجراحة التجميليّة الهادفة لتغيير لون القرنية، فهي حديثة العهد. وقد بدأت في القارة الأوروبية منذ حوالي 10 سنوات، ولكن انتشارها إلى مناطق أخرى من العالم لم يحصل سوى مع فورة وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً "تيك توك" و"إنستغرام".
ومن الجدير بالذكر، أن هذا الإجراء حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية للأشخاص الذين فقدوا جزءا من قزحية العين أو القزحية بكاملها، ولكن لم تتم الموافقة على تطبيقه لأغراض تجميليّة بحتة مرتبطة فقط بتغيير لون العينين. وقد أصدرت الأكاديمية الأميركية لطب العيون، تحذيراً بشأن مخاطر فقدان البصر من جراء الخضوع لهذه التقنية.

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