مسيرة وسط رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - شارك عشرات المواطنين في مسيرة وسط مدينة رام الله، اليوم الخميس، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
ونظمت المسيرة القوى والاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية والفعاليات الشعبية في رام الله، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع المدينة، مؤكدين وحدة الدم والمصير ورافضين لحرب الاحتلال على شعبنا ومجازره المتواصلة في الضفة وغزة، ومساندة لمحافظات شمال الضفة وجنوبها ونصرة المعتقلين.
وردد المشاركون هتافات تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، مطالبين بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.
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