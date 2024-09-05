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مسيرة وسط رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال على شعبنا

9/5/2024 8:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - شارك عشرات المواطنين في مسيرة وسط مدينة رام الله، اليوم الخميس، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونظمت المسيرة القوى والاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية والفعاليات الشعبية في رام الله، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع المدينة، مؤكدين وحدة الدم والمصير ورافضين لحرب الاحتلال على شعبنا ومجازره المتواصلة في الضفة وغزة، ومساندة لمحافظات شمال الضفة وجنوبها ونصرة المعتقلين.

وردد المشاركون هتافات تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، مطالبين بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.

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