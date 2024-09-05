التربية تحدد ساعات العمل الرسمية بديوان عام الوزارة ومناطقها التعليمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
حدّدت وزارة التربية ساعات العمل الرسمية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، داعية الجميع الى الالتزام بالمواعيد المذكورة.
وقال وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري في نشرة اصدرها للمناطق التعليمية وادارة التعليم الديني وتلقت «الأنباء» نسخة منها: برجاء ضرورة الالتزام بساعات العمل المعتمدة وفق الفئات المذكورة مع التأكيد على أهمية النقاط التالية:
1 - الالتزام ببصمة الحضور وبصمة التواجد وبصمة الانصراف (ثلاث بصمات يوميا).
2 - في حال وجود اختلاف في فترة دوام الموظف عن الأوقات الرسمية المعتمدة لكل فئة عليه مراجعة الشؤون الوظيفية (ديوان عام الوزارة - المناطق التعليمية) لتعديل التدرج الوظيفي ومن ثم مراجعة اقسام الاجازات والدوام لتعديل فترة الدوام حسب مركز العمل.
3 - يجب مراعاة ربط الموظف من قبل الشؤون الوظيفية بفترة الدوام الرسمية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية تجنبا لعدم حصول الموظف على الجزاءات الإدارية بسبب اختلاف أوقات الدوام عن مركز العمل.
4 - ضرورة تعريف البصمة لجميع حالات التعيين الجديد وغير المدرجين في النظم عن طريق قسم الإجازات والدوام وربط الموظف على الفئة المناسبة لأوقات مركز عمله حسب التعليمات الواردة في كتاب نظم المعلومات بهذا الشأن (مرفق).
5 - يتم فتح البصمة لجهاز التوجيه الفني وفق الخطة الدراسية للمدارس التي يشرف عليها الموجه الفني والمعتمدة من الموجه الفني الأول بالإضافة إلى مقر عمله الأصلي.
6 - في حال وجود دورات تدريبية (دروس ريادية، لجان خارج مقر العمل، زيارات ميدانية اجتماعات، ورش عمل.. الخ) يتم استخدام نموذج رقم (4) والخاص بمهمة التكليف والتي يذكر من خلالها أداء المهمة خارج مقر العمل خلال الأوقات التالية، (بداية الدوام أثناء الدوام نهاية الدوام).
وأوضح الظفيري في نشرته انه تم ربط العاملين بوزارة التربية والبالغ عددهم 145 الفا و123 موظفا وموظفة مع نظام ديوان الخدمة المدنية بناء على مركز العمل المدون في النظام.
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