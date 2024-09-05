التربية تحدد ساعات العمل الرسمية بديوان عام الوزارة ومناطقها التعليمية

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

حدّدت وزارة ساعات العمل الرسمية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها، داعية الجميع الى الالتزام بالمواعيد المذكورة.

وقال وكيل العام بالتكليف منصور الظفيري في نشرة اصدرها للمناطق التعليمية وادارة التعليم الديني وتلقت «الأنباء» نسخة منها: برجاء ضرورة الالتزام بساعات العمل المعتمدة وفق الفئات المذكورة مع التأكيد على أهمية النقاط التالية:

1 - الالتزام ببصمة الحضور وبصمة التواجد وبصمة الانصراف (ثلاث بصمات يوميا).

2 - في حال وجود اختلاف في فترة دوام الموظف عن الأوقات الرسمية المعتمدة لكل فئة عليه مراجعة الشؤون الوظيفية (ديوان عام الوزارة - المناطق التعليمية) لتعديل التدرج الوظيفي ومن ثم مراجعة اقسام الاجازات والدوام لتعديل فترة الدوام حسب مركز العمل.

3 - يجب مراعاة ربط الموظف من قبل الشؤون الوظيفية بفترة الدوام الرسمية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية تجنبا لعدم حصول الموظف على الجزاءات الإدارية بسبب اختلاف أوقات الدوام عن مركز العمل.

4 - ضرورة تعريف البصمة لجميع حالات التعيين الجديد وغير المدرجين في النظم عن طريق قسم الإجازات والدوام وربط الموظف على الفئة المناسبة لأوقات مركز عمله حسب التعليمات الواردة في كتاب نظم المعلومات بهذا الشأن (مرفق).

5 - يتم فتح البصمة لجهاز التوجيه الفني وفق الخطة الدراسية للمدارس التي يشرف عليها الموجه الفني والمعتمدة من الموجه الفني الأول بالإضافة إلى مقر عمله الأصلي.

6 - في حال وجود دورات تدريبية (دروس ريادية، لجان خارج مقر العمل، زيارات ميدانية اجتماعات، ورش عمل.. الخ) يتم استخدام نموذج رقم (4) والخاص بمهمة التكليف والتي يذكر من خلالها أداء المهمة خارج مقر العمل خلال الأوقات التالية، (بداية الدوام أثناء الدوام نهاية الدوام).

وأوضح الظفيري في نشرته انه تم ربط العاملين بوزارة التربية والبالغ عددهم 145 الفا و123 موظفا وموظفة مع نظام ديوان الخدمة المدنية بناء على مركز العمل المدون في النظام.