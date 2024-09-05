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((هي هَبْ))يطلق نسخته الجديدة من 30 أكتوبر 3 نوفمبر 2024

9/5/2024 6:22:22 AM
(MENAFN- Asdaf News) يعود“هي هَبْ”، بنسخته الرابعة إلى حي جاكس بالرياض من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024. وكعادته، سيجمع أشهر روّاد الصناعة العالميين والفنانين والمؤثّرين، إضافة إلى أهمّ دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية، لاستكشاف ومناقشة أحدث توجّهات هذه الصناعة الحيوية.

ومن خلال دوراته السابقة، تحوّل المؤتمر إلى منصّة قلّ نظيرها في المنطقة لإلهام الجيل القادم من روّاد الأعمال والمؤثّرين والاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين المحليين والعالميين.

وستنفرد فعاليات هذا العام بحوارات ونقاشات شيّقة، وورش عمل وندوات ملهمة وحصصٍ تعليمية غنية بالمعلومات، إضافة إلى المعارض التفاعلية والعروض الحيّة، لتعزيز الإبداع ودفع الابتكار وتوفير رؤى قيمة وفرص أكبر للتواصل والتفاعل مع قادة الصناعة.

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