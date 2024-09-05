((هي هَبْ))يطلق نسخته الجديدة من 30 أكتوبر 3 نوفمبر 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
يعود“هي هَبْ”، بنسخته الرابعة إلى حي جاكس بالرياض من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024. وكعادته، سيجمع أشهر روّاد الصناعة العالميين والفنانين والمؤثّرين، إضافة إلى أهمّ دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية، لاستكشاف ومناقشة أحدث توجّهات هذه الصناعة الحيوية.
ومن خلال دوراته السابقة، تحوّل المؤتمر إلى منصّة قلّ نظيرها في المنطقة لإلهام الجيل القادم من روّاد الأعمال والمؤثّرين والاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين المحليين والعالميين.
وستنفرد فعاليات هذا العام بحوارات ونقاشات شيّقة، وورش عمل وندوات ملهمة وحصصٍ تعليمية غنية بالمعلومات، إضافة إلى المعارض التفاعلية والعروض الحيّة، لتعزيز الإبداع ودفع الابتكار وتوفير رؤى قيمة وفرص أكبر للتواصل والتفاعل مع قادة الصناعة.
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