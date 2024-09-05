مستعمرون يرعون اغنامهم في اراضي المواطنين بتجمع عرب المليحات

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا/PNN- رعى مستعمرون، اليوم الخميس، اغنامهم في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.
وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن نحو 3 مستعمرين أطلقوا أغنامهم عمدا لتتغذى على حزم القش التي تخص أغنام المواطن عبد اللطيف كعابنة في تجمع عرب المليحات،
وتتعرض التجمعات البدوية لاعتداءات يومية من المستعمرين وقوات الاحتلال، في محاولة لتهجير المواطنين وإجبارهم على تركها لصالح المستعمرات.
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