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مستعمرون يرعون اغنامهم في اراضي المواطنين بتجمع عرب المليحات

9/5/2024 5:15:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- رعى مستعمرون، اليوم الخميس، اغنامهم في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن نحو 3 مستعمرين أطلقوا أغنامهم عمدا لتتغذى على حزم القش التي تخص أغنام المواطن عبد اللطيف كعابنة في تجمع عرب المليحات،

وتتعرض التجمعات البدوية لاعتداءات يومية من المستعمرين وقوات الاحتلال، في محاولة لتهجير المواطنين وإجبارهم على تركها لصالح المستعمرات.

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