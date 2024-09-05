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طرق دبي: 23000 عملية تفتيش على إطارات المركبات الثقيلة بالنصف الأول من 2024

9/5/2024 5:14:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي طوال النصف الأول من العام الجاري (23) ألفاً و(50) عملية تفتيش للتأكّد من سلامة إطارات المركبات في طرق وشوارع الإمارة، وذلك بهدف التوعية باشتراطات السلامة والأمان الواجب توفرها في إطارات هذا النوع من المركبات انسجاماً مع الدور الريادي للهيئة لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان على طرق وشوارع إمارة دبي.

وقد أجرت الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص عمليات التفتيش هذه بالتعاون مع إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة وشركة انتركونتيننتال للإطارات.

وتفصيلاً، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد نُفِّذَت عمليات التفتيش المذكورة في (5) من الشوارع، التي تشهد مروراً للشاحنات والمركبات الثقيلة أكثر من غيرها وهي: شارع مطار آل مكتوم، شارع دبي – العين، شارع راس الخور، شارع محمد بن زايد وشارع لهباب. وقد تمحورت عمليات التفتيش حول: سلامة التنقّل، التوعية بسلامة الإطارات والسلامة المرورية.

وأكّد آل علي أن عمليات التفتيش، التي نُفِّذَت في الشوارع المذكورة خلال النصف الأول من العام الجاري رصدت انخفاضاً بنسبة (50%) في المخالفات المتعلّقة بـ (عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023، كما أسهمت عمليات التفتيش الدوري، التي تجريها الفرق الميدانية التابعة للهيئة، حول سلامة إطارات المركبات الثقيلة والشاحنات، في الحد من الحوادث المرورية بنسبة (20%) وذلك في الفترة بين عامي 2022 و2023.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن الهدف من هذه الحملات ليس تحرير المخالفات وفرض الغرامات، وإنما نشر التوعية بضرورة التقيّد بالمواصفات الفنية السليمة للمركبات ومنها الإطارات، التي تلعب دوراً حيوياً وبارزاً في سلامة قائدي المركبات وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

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