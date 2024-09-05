نمو الأجور في اليابان للشهر الثاني تواليًا رغم تباطؤها خلال يوليو

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت الأجور الحقيقية -المعدلة وفقاً للتضخم- في اليابان النمو للشهر الثاني على التوالي في يوليو، رغم تباطؤ وتيرة الزيادة، لتحافظ على الاتجاه الإيجابي الذي يتطلع إليه المصرف المركزي.
وأوضحت بيانات صدرت عن وزارة العمل اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع الأجور المعدلة وفقاً للتضخم بنسبة 0.4% في يوليو، بعد زيادة بلغت 1.1% في يونيو حين سجلت أول نمو في 27 شهراً.
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وذكر مسؤول في الوزارة، أن سبب التباطؤ في يوليو يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض عدد الشركات التي منحت موظفيها مكافآت، مقارنة بالشهر السابق، حسب وكالة“رويترز”.
إذ أشارت البيانات إلى تباطؤ نمو التعويضات الخاصة -بما في ذلك المكافآت- إلى 6.2% في يوليو من 7.8% في قراءة يونيو.
وأضاف المسؤول أن غالبية الشركات اليابانية تدفع مكافآت فصل الصيف للموظفين في شهري يونيو ويوليو، لذا فإن مساهمة المدفوعات الخاصة في رفع الأجور الحقيقية قد تتلاشى في الفترة التالية على شهر أغسطس.
وزادت الأجر الاسمي للعامل الاسمية -غير المعدل وفقاً للتضخم- بنسبة 3.6% إلى 403.49 ألف ين، بعد ارتفاعه 4.5% في يونيو، حسبما ورد في البيانات.
وارتفع الأجر الأساسي 2.7% في يوليو ليسجل أعلى وتيرة للنمو منذ قرابة 32 عاماً، ما يعكس النتائج الإيجابية لمفاوضات الأجور السنوية التي جرت خلال فصل الربيع الماضي، وترتب عليها موافقة الشركات على رفع الأجور 5.1% في المتوسط هذا العام.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639087
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