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نمو الأجور في اليابان للشهر الثاني تواليًا رغم تباطؤها خلال يوليو

9/5/2024 4:59:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت الأجور الحقيقية -المعدلة وفقاً للتضخم- في اليابان النمو للشهر الثاني على التوالي في يوليو، رغم تباطؤ وتيرة الزيادة، لتحافظ على الاتجاه الإيجابي الذي يتطلع إليه المصرف المركزي.

وأوضحت بيانات صدرت عن وزارة العمل اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع الأجور المعدلة وفقاً للتضخم بنسبة 0.4% في يوليو، بعد زيادة بلغت 1.1% في يونيو حين سجلت أول نمو في 27 شهراً.

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وذكر مسؤول في الوزارة، أن سبب التباطؤ في يوليو يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض عدد الشركات التي منحت موظفيها مكافآت، مقارنة بالشهر السابق، حسب وكالة“رويترز”.

إذ أشارت البيانات إلى تباطؤ نمو التعويضات الخاصة -بما في ذلك المكافآت- إلى 6.2% في يوليو من 7.8% في قراءة يونيو.

وأضاف المسؤول أن غالبية الشركات اليابانية تدفع مكافآت فصل الصيف للموظفين في شهري يونيو ويوليو، لذا فإن مساهمة المدفوعات الخاصة في رفع الأجور الحقيقية قد تتلاشى في الفترة التالية على شهر أغسطس.

وزادت الأجر الاسمي للعامل الاسمية -غير المعدل وفقاً للتضخم- بنسبة 3.6% إلى 403.49 ألف ين، بعد ارتفاعه 4.5% في يونيو، حسبما ورد في البيانات.

وارتفع الأجر الأساسي 2.7% في يوليو ليسجل أعلى وتيرة للنمو منذ قرابة 32 عاماً، ما يعكس النتائج الإيجابية لمفاوضات الأجور السنوية التي جرت خلال فصل الربيع الماضي، وترتب عليها موافقة الشركات على رفع الأجور 5.1% في المتوسط هذا العام.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108639087

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