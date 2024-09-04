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الطاقة في الأردن.. إنجازات أم وعود

9/4/2024 11:58:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل الحديث المستمر عن الطاقة المتجددة كحل للمشكلات الاقتصادية والبيئية في الأردن، يبرز تساؤلا مهماً: هل الجهود المبذولة في هذا المجال قد أثمرت بالفعل نتائج ملموسة، أم أنها ما تزال في إطار الشعارات التي تروج لها الحكومة؟ التحولات الأخيرة في قطاع الطاقة، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة، تشير بلا شك إلى تقدم ملموس يعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية، إذ إن وصول نسبة استهلاك الكهرباء من مصادر متجددة إلى 27 % ليس مجرد رقم، بل هو إنجاز حقيقي يستحق الإشادة، ويعكس التزاماً جاداً من الحكومة في التحول نحو الطاقة النظيفة.
النظام الجديد الذي أُعلن عنه مؤخرًا، والذي يعفي مشاريع الطاقة المتجددة من الضرائب لسنة 2024، يُعد خطوة استراتيجية غير مسبوقة، فهذا النظام ليس مجرد تحفيز للاستثمار في القطاع، بل هو تأكيد على رؤية الحكومة لتحويل الطاقة المتجددة إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وفي موازاة ذلك، فان إلغاء سقف الـ1 ميجاواط على مشاريع الطاقة المتجددة جاء في توقيت حاسم، وفتح الباب أمام المزيد من الشركات للاستفادة من هذه المصادر الحيوية، وهذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري، بل هي فتح لأفق جديد من الفرص الاقتصادية، حيث ستساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز التنافسية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الدولي. مشروع تطوير حقل غاز الريشة وتحويله إلى مشروع وطني يُعتبر من الإنجازات الكبرى التي تحققت في مجال الطاقة، وهذا المشروع ليس مجرد تطوير لحقل غاز، بل هو تحول استراتيجي نحو تقليل اعتماد الأردن على واردات الطاقة، فتحويل الغاز إلى مصدر محلي رئيسي يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويضع الأردن في موقع أفضل لتحقيق استقلالية طاقية تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وفيما يخص مبادرات دعم الأسر محدودة الدخل بتركيب أنظمة طاقة متجددة، فإن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات، وهذه المبادرة لا تقلل فقط من الأعباء المالية على الأسر المستهدفة، بل تسهم أيضاً في نشر ثقافة الاستدامة الطاقية في المجتمع بشكل أوسع، لذلك فإن تمكين الفئات الأقل حظاً من الوصول إلى الطاقة المتجددة يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
أما مشروع تحديث وحدات الإنارة العامة في الشوارع، فهو خطوة تؤكد التزام الحكومة بتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، لذلك فان استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات موفرة للطاقة ليس مجرد تحسين للبنية التحتية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر استدامة، سيساهم بشكل ملموس في تخفيض التكاليف الحكومية المتعلقة بالطاقة والصيانة على المدى الطويل.
ختاماً، تؤكد هذه الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة في قطاع الطاقة أنها ليست مجرد خطوات تجميلية، بل هي استراتيجيات مدروسة تضع الأردن على مسار صحيح نحو مستقبل مستدام وآمن وطاقة أفضل، فالإنجازات المحققة ليست وعوداً عابرة، بل هي حقائق واضحة على أرض الواقع، تجسد التزام الأردن الثابت بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز سيادته في مجال الطاقة.

MENAFN04092024000072011014ID1108638390

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