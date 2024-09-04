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لإطالة أمد الحرب.. نتنياهو يقرر إقامة حكومة عسكرية بغزة

9/4/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في خطوة جديدة منه لإطالة أمد الحرب؛ قرر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة عسكرية صهيونية في غزة لإدارة شؤون السكان، وتولي جيش الاحتلال مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع بدلاً من المنظمات الدولية الإنسانية.
ويأتي القرار في أعقاب تعيين الحاكم العسكري لقطاع غزة، "إيلاد غورين"، ليكون مسؤولاً عن الجهود الإنسانية المدنية في القطاع. إلا أن المؤسسة العسكرية بالكيان المُحتل اعترضت على الفكرة على أساس أنها تشكل خطراً على الجنود الذين في مثل هذه الحالة سوف يتجولون في القطاع ويوزعون المواد الغذائية على سكان غزة.
وأعقب "نتنياهو" ذلك بتصريحات جدد فيها رفض انسحاب جيش الاحتلال من محور "فيلادلفيا" ومعبر رفح وممر "نتساريم"، وتمسكه بشرط إبعاد أسرى فلسطينيين خارج فلسطين المحتلة، والتي يستبق فيها أي مقترح أميركي – مصري- قطري جديد سيتم تقديمه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الى ذلك، حوّل مجلس الأمن الدولي "الجلاد" إلى "ضحية" عند بحثه ملف أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية فقط، بعيداً عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أو وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أشهر طويلة.
وخصص مجلس الأمن الدولي جلسته التي عقدها أمس بطلب صهيوني ودعم أميركي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في غزة، في نفس الوقت الذي يرتكب فيه جيش الاحتلال 3 مجازر وحشيّة بحق الفلسطينيين بالقطاع، مما أدى لارتقاء 45 شهيداً و107 جرحى فلسطينيين.
ويسعى الاحتلال لفرض روايته الصهيونية وتسويق أكاذيبه حول سبب وفاة الأسرى الستة لدى المقاومة، في ظل محاولة "بنيامين نتنياهو" للتملص من المسؤولية وتبرئة نفسه بمزاعم اتهام حركة "حماس" بالتسبب في مقتلهم، بالرغم من عرقلته الدؤوبة لجهود إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
من جانبها، استهجنت حركة "حماس"، انعقاد مجلس الأمن الدولي، لبحث ملف الأسرى الصهاينة لدى المقاومة"، "فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والأسرى في سجون الاحتلال.
وقالت "حماس"، في تصريح لها أمس، إن مجلس الأمن يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها، بإرادة أميركية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته".
واعتبرت أن "محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة، استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد".
واضافت أن "مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب "نتنياهو" وأركان جيشه الإرهابي؛ ممن يتحمّلون مسؤولية مقتل الأسرى الستة"، وذلك عقب "فشل المراهنة على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة، والتي تسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه".
وأكدت أن "مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر"، وطالبت مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن وقف الحرب على غزة وإلزام الاحتلال به".
كما أكدت ضرورة "وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك"، مع "التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية".
وطالبت كذلك مجلس الأمن "القيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق الأسرى والإفراج عنهم، والتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم".
وجدّدت "حماس" ترحيبها بكل "اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار".
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، مما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 40861، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأضافت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94398 منذ بدء العدوان، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وارتكب جيش الاحتلال امس مجزرة بحق مدنيين في شمالي قطاع غزة واستهدف مجددا ما يسميه "المنطقة الآمنة" التي تضم نازحين في رفح جنوبا.
ففي أحدث التطورات، استشهد 6 أشخاص جراء قصف استهدف تجمعا لفلسطينيين في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.
وفجر امس، استشهد الطبيب نهاد المدهون وأصيب آخرون من عائلته جراء غارة استهدفت منزلهم في حي الدرج بوسط مدينة غزة.
من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن الطيران الحربي الصهيوني قصف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.
وبالتزامن، استهدفت مدفعية الاحتلال مجددا حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.
وكانت قوات الاحتلال توغلت مؤخرا جنوب حي الزيتون، حيث تواجه مقاومة عنيفة كبدتها قتلى وجرحى.
وفي وسط القطاع، ارتقى شهداء واصيب جرحى في قصف استهدف منزلا في وسط مخيم النصيرات، بينما قصفت المدفعية شرقي مخيم المغازي.
وفي جنوبي القطاع، وصل شهيدان أحدهما طفلة إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جراء تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي منذ فجر اليوم.
في الإطار نفسه، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال على منطقة المواصي على شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة.
وتضم منطقة المواصي التي تمتد على الشاطئ بين رفح وخان يونس أعدادا كبيرة من النازحين يقيم العديد منهم في مخيمات.
وتعرض النازحون في مواصي رفح وخان يونس -التي يزعم الاحتلال بأنها "منطقة آمنة" للاستهداف مرارا مما نتج عنه مجازر مروعة.
كما أفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت صباح اليوم شمال غربي مدينة رفح.

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