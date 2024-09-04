رئيس الإمارات بحث مع النائب الأول دعم العمل الخليجي المشترك

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
ونقل اليوسف إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.
فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوسف تحياته إلى أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيدا من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وبحث رئيس الامارات والشيخ فهد اليوسف الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
وتطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومحمد بن مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وأحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية.
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