رئيس الإمارات بحث مع النائب الأول دعم العمل الخليجي المشترك

MENAFN - Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

ونقل اليوسف إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوسف تحياته إلى أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيدا من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبحث رئيس الامارات والشيخ فهد اليوسف الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومحمد بن مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وأحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية.