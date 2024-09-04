هل حان موعد معالجة الاتحاد الأوروبى لأزماته الكبيرة؟

MENAFN - Al-Borsa News) يواجه الاتحاد الأوروبى ثلاث أزمات كبيرة، الأولى هى أزمة تنافسية كانت واضحة بالفعل فى أواخر عقد 2010، لكنها تفاقمت ونتج عنها أداء متواضع فى الإنتاجية والنمو، ومؤخراً، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى خلق أزمة أمنية تتفاقم بفعل تدهور العلاقة بين الاتحاد الأوروبى والصين، كما تسببت الحرب أيضًا فى أزمة طاقة تضع“أوروبا” فى وضع غير مؤاتٍ مقارنة بمنافسيها الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والصين.

لحسن الحظ، هناك إجماع فكرى لافت حول كيفية معالجة هذه الأزمات الثلاث، حيث توصلت ثلاثة تقارير رئيسية، نُشرت مؤخراً أو ستصدر قريبًا، إلى استنتاجات متشابهة حول التحديات الرئيسية التى تواجه أوروبا، بل وتقدم توصيات متقاربة لمعالجتها.

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يركز التقرير الذى أعده رئيس الوزراء الإيطالى السابق إنريكو ليتا، بعنوان“أكثر بكثير من مجرد سوق” بناءً على طلب المجلس الأوروبى، على الحاجة إلى مزيد من تكامل السوق الموحدة، وهو مشروع تم التفكير فيه لأول مرة فى الثمانينيات ومازال ذا صلة حتى اليوم.

فعلى سبيل المثال، تُظهر الأبحاث أن عبور الحدود الوطنية فى أوروبا يقلل التجارة بين المناطق بنسبة تصل إلى 6 أضعاف، حسب ما نقله موقع“بروجكت سنديكيت” الإخبارى، كما يعد التشرذم فى أوروبا واضح بشكل خاص فى قطاعات مثل الطاقة والتمويل والاتصالات الإلكترونية، حيث تتجاوز التجارة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى الخدمات الرقمية حجم التجارة داخل الاتحاد الأوروبى نفسه.

وكما يشير ليتا، فإن هذه القطاعات تم استبعادها عمداً من عملية التكامل لأن الدول اعتبرتها ذات أهمية استراتيجية ولا يمكن التخلى عن السيطرة الوطنية عليها، لكن التقرير يستنتج بشكل صحيح أن هذا التباطؤ فى التكامل أصبح يشكل عقبة اقتصادية وأمنية.

كما طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من رئيس الوزراء الإيطالى السابق ماريو دراجى، إعداد تقرير حول مستقبل تنافسية أوروبا، ويُتوقع صدور هذا التقرير فى الأسابيع المقبلة، لكن دراجى أوضح نهجه وتوصياته فى خطابات حديثة، ومن المتوقع أن تكون لهجة تقريره أكثر صراحة، وان يحمل مقترحات سياسية أكثر جذرية مقارنة بتقرير ليتا.

فى أبريل، انتقد دراجى، تنظيم الاتحاد الأوروبى وصنع القرار والتمويل باعتبارها مصممة لـ”عالم الأمس”، كما أن النهج الوطنى الضيق للاتحاد الأوروبى تجاه التنافسية منع إنشاء“أبطال أوروبيين” فى المجالات الصناعية، ونتج عن ذلك تنافس الدول الأعضاء فيما بينها، حتى فى قطاعات مثل الدفاع والطاقة التى تمتلك فيها“مصالح مشتركة عميقة”.

وفى يونيو، دعا دراجى إلى سياسة صناعية أوروبية تشمل فرض رسوم جمركية وتقديم إعانات، وهو نداء لاتخاذ إجراءات من المتوقع أن يتم تضمينه فى تقريره.

أما الباحثون فى مركز“بروجل”، فقد أعدوا التقرير الثالث، الذى من المتوقع نشره قريبًا، فهذه المذكرات إلى قيادة الاتحاد الأوروبى تصدر بعد كل انتخابات أوروبية لمساعدة المفوضين الجدد وأعضاء البرلمان الأوروبى فى تحديد أولويات الكتلة.

وكما يظهر من المعاينة التى صدرت فى أوائل يوليو، يركز التقرير المقبل أيضاً على الحاجة إلى تعزيز الابتكار والنمو، ويؤكد على الفوائد من بناء سوق موحدة للطاقة وإزالة الحواجز أمام الاتحاد المصرفى وسوق رأس المال.

لكن بدلاً من دعم التكامل الشامل، يدعو التقرير إلى تعميق السوق الموحدة فى المجالات ذات الأثر الأكبر على النمو حيث يفوق العائد الاقتصادى بوضوح التكاليف السياسية.

لا شك أن توافق هذه التقارير الثلاثة يعد أمر مذهل، فقد اختفت الخلافات الكبيرة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والانفتاح التجارى، والسياسة الصناعية، وهى بعض من النزاعات التى كانت تظهر عادة.

ويبدو أن هذا يعكس التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الكبيرة التى يواجهها الاتحاد الأوروبى حاليا.

وتشكل الحرب فى أوكرانيا تهديداً وجودياً، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل عائقاً رئيسياً أمام التنافسية، وفشل الاتحاد فى الابتكار يهدد بتحويل أوروبا إلى مجرد مشاهد على الساحة الدولية، وحتى لو تصرف الاتحاد، قد لا يكون ذلك كافياً لمنع تدهور وضعه الديموغرافى وتراجع ثقله الاقتصادى.

لكن إجماع الخبراء لا يعنى بالضرورة ترجمة ذلك إلى سياسات، حيث يتمثل العائق الأول فى الجمود الذى يسود بين الدول الأعضاء.

ورغم التحديات الجيوسياسية الحالية غير مسبوقة، فإن مشكلات النمو والتكامل والحوكمة التى يعانى منها الاتحاد الأوروبى معروفة منذ تقرير“سابير” لعام 2004، ومع ذلك، لم يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءً إلا فى حالات الإجهاد الشديد مثل أزمة ديون منطقة اليورو فى 2010-2012 وجائحة كوفيد-19.

وحتى فى هذه الحالات، كان النهوض قصير الأجل، فعلى سبيل المثال، لايزال الاتحاد المصرفى غير مكتمل، ولم يُتخذ قرار بشأن التمويل المستقبلى لبرنامج التعافى من الجائحة.

التحدى الثانى يظهر فى أن أى إصلاح كبير سيخلق رابحين وخاسرين، حيث يولد التشرذم مكاسب لبعض الدول على حساب أخرى، بالتالى، ستقاوم الدول التى ستخسر الكثير من التكامل.

وصحيح أن هذه الدول قد تخسر أكثر على المدى الطويل مما تكسبه على المدى القصير، لكن التغلب على قصر النظر يتطلب شجاعة.

وأخيراً، يعد الحماس الأوروبى فى أدنى مستوياته، خاصة مع تصاعد القومية الاقتصادية، كما أن الحكومات لا ترغب فى إثارة غضب الناخبين، فعلى سبيل المثال يواجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتس شعبية متدنية، وبالتالى ليسا فى وضع يمكنهما من اتخاذ إجراءات قيادية لازمة لكسر الجمود الحالى، وكل ما يمكننا فعله هو أن نأمل فى أن ترتقى فون دير لاين لمستوى التحدى.