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ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق الرياض - نجران - شرورة إلى 25%

9/4/2024 9:50:00 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق الرياض - نجران - شرورة بطول 36,2 كم، الذي يربط بين مدينتي شرورة والرياض، يأتي ذلك ضمن إستراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير طرق ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة. وأوضحت الهيئة، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 25 %، مؤكدة أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال شملت أعمال الكشط والسفلتة بطول 9 كم، والدهانات الأرضية بطول 4050 م2، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز المعدنية الواقية؛ حيث تهدف هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت هيئة الطرق مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بالقطاع؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

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