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أكيد يسجل 64 إشاعة في آب الماضي

9/4/2024 9:49:28 AM
(MENAFN- Amman Net) سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 64 إشاعة، انتشرت بين المتلقين خلال آب الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال المرصد في تقريره الشهري والمتخصص بالشائعات والذي أصدره اليوم الأحد، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغت 16 إشاعة من أصل 64 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار إشاعتين، مقارنة بالإشاعات التي نفيت خلال شهر تموز الماضي، والتي بلغت 14 إشاعة.
وأضاف أن الإشاعات السياسية احتلت المرتبة الأولى مسجلة 18 إشاعة بنسبة 28 بالمئة، تلتها الإشاعات الأمنية في المرتبة الثانية، بـ17 إشاعة بنسبة 26.5 بالمئة، وحلت الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثالثة، حيث جرى إطلاق 12 إشاعة بنسبة 19 بالمئة، تناول ثلثها قضايا تتصل بالتعليم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وصدور نتائج التوجيهي.
وجاءت الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة، حيث سجلت 8 إشاعات بنسبة 12.5 بالمئة، أما إشاعات الشأن العام، فقد جاءت في المرتبة الخامسة، وجاء المجال الصحي في المرتبة السادسة والأخيرة مسجلا ثلاث إشاعات بنسبة 5 بالمئة.
وتتبعت عملية الرصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصات النشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، فتبين لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أن حصة المصادر الداخلية، سواء كانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية، بلغت 40 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آب الماضي بنسبة بلغت 62.5 بالمئة، وسجلت 24 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 37.5 بالمئة.
ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبين من خلال رصد (أكيد)، أن 52 إشاعة بنسبة 81 بالمئة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أطلقت وسائل إعلام تقليدية 12 إشاعة بنسبة بلغت 19 بالمئة.

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