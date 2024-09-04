أكيد يسجل 64 إشاعة في آب الماضي

(MENAFN
- Amman Net) سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 64 إشاعة، انتشرت بين المتلقين خلال آب الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال المرصد في تقريره الشهري والمتخصص بالشائعات والذي أصدره اليوم الأحد، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغت 16 إشاعة من أصل 64 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار إشاعتين، مقارنة بالإشاعات التي نفيت خلال شهر تموز الماضي، والتي بلغت 14 إشاعة.
وأضاف أن الإشاعات السياسية احتلت المرتبة الأولى مسجلة 18 إشاعة بنسبة 28 بالمئة، تلتها الإشاعات الأمنية في المرتبة الثانية، بـ17 إشاعة بنسبة 26.5 بالمئة، وحلت الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثالثة، حيث جرى إطلاق 12 إشاعة بنسبة 19 بالمئة، تناول ثلثها قضايا تتصل بالتعليم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وصدور نتائج التوجيهي.
وجاءت الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة، حيث سجلت 8 إشاعات بنسبة 12.5 بالمئة، أما إشاعات الشأن العام، فقد جاءت في المرتبة الخامسة، وجاء المجال الصحي في المرتبة السادسة والأخيرة مسجلا ثلاث إشاعات بنسبة 5 بالمئة.
وتتبعت عملية الرصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصات النشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، فتبين لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أن حصة المصادر الداخلية، سواء كانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية، بلغت 40 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آب الماضي بنسبة بلغت 62.5 بالمئة، وسجلت 24 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 37.5 بالمئة.
ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبين من خلال رصد (أكيد)، أن 52 إشاعة بنسبة 81 بالمئة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أطلقت وسائل إعلام تقليدية 12 إشاعة بنسبة بلغت 19 بالمئة.
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