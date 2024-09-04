همة شباب: جامعيون من البطالة إلى الريادة

MENAFN - Amman Net) "بدأت فكرتي خلال جائحة كورونا، حين كانت الظروف صعبة علينا كطلاب جامعيين نعمل في المطاعم والمقاهي، جاءت الجائحة وأغلقت كل شيء، ووجدنا أنفسنا بلا عمل، بعد أن كنت أعمل في أحد المطاعم في مجال التنظيفات، وخرجت بفكرة إنشاء فريق "همة شباب " لخدمات التنظيف" بهذا الكلمات بدأ عبدالقادر رائد أبو خديجة، 27 عامًا، ومؤسس فريق "همة" شباب للتنظيفات والصيانة العامة حديثه لـ " صوت شبابي" حول فكرة الفريق وعمله.في ظل أزمة كورونا التي أغلقت الأبواب أمام الكثير من فرص العمل، استغل مجموعة من الشباب الجامعيين التحدي وحولوه إلى فرصة واعدة. بهمّة وتنظيم، أنشأوا فريقًا لخدمات التنظيف والصيانة العامة، لخلق فرص عمل تنقذهم من شبح البطالة وتُعينهم وآخرون على متطلبات الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

ويضيف عبدالقادر الحاصل على بكالوريوس علم حاسوب: "قبل بدء المشروع، كنت أعمل في مطعم، وكنت أحب أعمال التنظيف، لكن لم أتصور يومًا أن شبابًا جامعيين مثلي يعملون في هذا المجال فخطرت لي فكرة العمل في مجال التنظيف، وقمت بكتابة منشور على فيسبوك حول فكرة تنظيم فريق من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل، لبدء العمل بهذا المجال، وتفاجأت بحجم التفاعل حيث وردني في اليوم التالي حوالي 400 اتصال هاتفي " .

ويتابع أن عدد الفريق الرسميين حوالي 8 أفراد، من حملة شهادة البكالوريس، أو على مقاعد الدراسة،

ويعمل الفريق بمجال تنظيف المنازل والحدائق والمحلات والشركات ونقل الأثاث وغيرها من أمور الصيانة العامة، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه الفريق وعمله،

خصوصا في بداية رحلة عمل الفريق من مثل نقص المعدات والمواد اللازمة للعمل، مؤكدًا أنه وبعد ثلاث سنوات من العمل، أصبحت قاعدة زبائننا تكبر كل عام، ونحن نوسع خدماتنا في مجال التنظيف، وعملنا أصبح محط نظر وثقة الزبائن باختلاف أنواعهم، نتيجة زيادة الخبرة والدقة في العمل والجودة العالية" .

ويختتم عبدالقادر حديثه لـ "صوت شبابي" بقوله :"رؤيتنا كفريق ريادي هي تطوير الفريق إلى أن يصبح لدينا مكتب مرخص ونكون شركة خدمات كبيرة تغطي جميع مناطق المملكة، مع توفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من شباب الوطن، موجها لأقرانه من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل "العمل ليس عيبًا طالما كان حلالًا، بغض النظر عن طبيعته، العيب هو الجلوس في البيت دون عمل".

فيما تحدث جمال محمود، 21 عامًا، وهو أحد أعضاء فريق "همة شباب" : "أنا طالب في جامعة العلوم الإسلامية، مع فريق همة شباب منذ ثلاث سنوات، وسبق لي العمل في شركة وسوبر ماركت، ولم اتوفق بعملي وطبيعة العمل في الفريق مقسمة على جميع الأعضاء حسب الورشة، وهذا يتناسب مع حياتي كطالب جامعي، مما يساعدني على التوفيق بين دوام الجامعة والعمل في الفريق و لم أواجه صعوبات كبيرة، فكل شيء يسير بشكل جيد سواء من حيث جو العمل أو التعاون بين أعضاء الفريق"، ورسالتي للشباب "لا تنتظر الوظيفة الحكومية،اسعَ وجاهد، واصنع لنفسك عملاً خاصًا بك، كوّن نفسك، وواجه التحديات لتصبح حياتك سعيدة" .

وفي حديثه لـ "صوت شبابي" يقول معاذ أبو خديجة، من محافظة الزرقاء، 25 عامًا ومن أوائل المنضمّين والداعمين للفريق، وحاصل على البكالوريوس في علم الحاسوب :"انضممت للفريق منذ بداية فكرة عبدالقادر، بعد أن أثبتنا أنفسنا في السوق بفضل عملنا المتقن وأمانتنا وصدقنا أمام الله، أصبح الإقبال على خدماتنا جيدًا والحمد لله وبعض الزبائن يعتمدون على الفريق بشكل مستمر، ولكن المؤسسات الرسمية والشركات لا تتعامل معنا بشكل دائم، لأننا لسنا شركة مرخصة ومن الصعب علينا العمل بنظام العقود". مشيراً إلى تحديات تواجه الفريق حاليا أهمّها "عدم استمرارية العمل بشكل يومي يؤدي إلى دخل قليل لأعضاء الفريق، الشباب يعملون بنظام المياومة. "

آراء الزبائن:

وتروي السيدة أم زيد من ضاحية الأندلسية لـ "صوت شبابي" تجربتها مع فريق همّة شباب قائلة: "استدعيت الفريق لتنظيف حديقتنا بمساحة 700 متر بعد انتهاء الورشات، وكانت النتيجة مذهلة، والأسعار ممتازة والجودة رائعة، والتنظيم أكثر من رائع. الشباب يعملون بضمير وإخلاص، حتى أنني اضطررت للخروج من المنزل لظرف طارئ وتركتهم يعملون بمفردهم وتوقعت أن أعود وأجد العمل غير مكتمل، لكن الحق يُقال، الشغل كان بجودة مذهلة.

وتؤكد أم زيد "لا أرى أي عيب في العمل بأي مجال، حتى لو كان خارج تخصص الشخص، بل أعتقد أن هؤلاء الشباب سيكونون أفضل شركة تنظيف في الأردن، ويجب دعمهم ولن أتعامل إلا معهم من الآن

فصاعدًا." خصوصا بعد تجربتها مع أربع شركات أخرى وصفتها بالغش والخداع.

السيدة عروبة عوجان، المقيمة في عمان، أبدت إعجابها ورضاها عن خدمات الفريق، قائلة: "الشباب قدّموا لنا خدمات شاملة من تنظيف وفك وتركيب الأثاث ونقل الأغراض، بالإضافة إلى تركيب الثريات. كانت الأسعار مناسبة والجودة المقدمة تستحق الثناء، وتابعت فكرتهم منذ بدايتها وكنت وما زلت معجبة بها، وأدعو لهم بالتوفيق وأشجعهم بشدة. أتمنى أن يكونوا نموذجًا يحتذى به من قبل الشباب الآخرين لخفض معدلات البطالة في البلاد.

وأردفت: "إلى جانب احترافيتهم في العمل، يتميزون بالنخوة والشهامة، ويعاملوننا وكأننا جزء من عائلتهم. إنسانيتهم واضحة في تعاملهم. أوجه لهم شكري وأتمنى لهم النجاح الدائم، لأنهم حقًا يستحقونه."

وأعرب المهندس أسامة عن تقديره لفريق "همة شباب"، قائلاً: "قام الفريق بتنظيف الكنب والفرشات لدينا بمستوى ممتاز، وكانت الأسعار تنافسية. أكن لهم الاحترام الكبير لالتزامهم بالعمل وجهودهم المثابرة لتحقيق النجاح في مهامهم."

ويؤكد ماهر خزوز من عمان- أحد زبائن الفريق- بضرورة دعم المشروع وتوجيه الفريق لتطوير عمله من نواحي مهنية وإدارية، وفكرة الفريق ممتازة ومن المهم جدا تبني أفكار الشباب الريادية لخلق فرص عمل سواء من الجهات المعنية أو الدعم على مستوى الأفراد في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

إحصائيات

بحسب دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغ معدل البطالة في المملكة (21.4%) خلال الربع الأول من عام 2024. حيث بلغ معدل البطالة للذكور (17.4%)، فيما بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية 25.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى وأشارت النتائج إلى أن 61.5% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و%37.9 كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي. وبالنسبة للمشتغلين في المملكة فقد كانت لمن يحملون ثانوي فأعلى ما نسبته 43.6% مقارنة مع 47.1% أقل من ثانوي و8.8 % ثانوي.