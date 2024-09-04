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جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025

9/4/2024 9:49:26 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت عن جدول مواعيد مباريات النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتنطلق النسخة الجديدة من دوري الأبطال في 17 سبتمبر/أيلول 2024، وتستمر المنافسات إلى 31 مايو/أيار العام المقبل.

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وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 17 سبتمبر/أيلول 2024 و29 يناير/كانون الثاني 2025.

وستكون أولى المواجهات في هذه البطولة بشكلها الجديد بين يونغ بويز وأستون فيلا، بينما ستجمع الثانية يوفنتوس ضد آيندهوفن، وستبدأ المباراتان في وقت واحد الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول الساعة 7:45 مساءً.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (توقيت مكة المكرمة):
الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):


يونغ بويزx أستون فيلا (7:45 مساء).
يوفنتوس x آيندهوفن (7:45 مساء).
ريال مدريد x شتوتغارت (10:00 مساء).
بايرن ميونخ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
ميلان x ليفربول (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x ليل (10:00 مساء).


الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):
سبارتا براغا x سالزبورغ (7:45 مساء).
بولونيا x شاختار دونيتسك (7:45 مساء).
مانشستر سيتي x إنتر ميلان (10:00 مساء).
سلتيك x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
باريس سان جيرمان x جيرونا (10:00 مساء).


الخميس 19 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):
فاينورد x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
سرفينا زفيزدا x بنفيكا (7:45 مساء).
موناكو x برشلونة (10:00 مساء).
أتلانتا x أرسنال (10:00 مساء).
أتلتيكو مدريد x لايبزيغ (10:00 مساء).
ستاد بريست x شتورم غراتس (10:00 مساء).


الثلاثاء أول أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):
سالزبورغ x ستاد بريست (7:45 مساء).
شتوتغارت x سبارتا براغا (7:45 مساء).
أرسنال x سان جيرمان (10:00 مساء).
باير ليفركوزن x ميلان (10:00 مساء).
سلتيك x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
برشلونة x يونغ بويز (10:00 مساء).
إنتر ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x آيندهوفن (10:00 مساء).
سلوفان براتيسلافا x مانشستر سيتي (10:00 مساء).


الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):
شاختار دونيتسك x أتلانتا (7:45 مساء).
جيرونا x فينورد (7:45 مساء).
أستون فيلا x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
دينامو زغرب x موناكو (10:00 مساء).
ليفربول x بولونيا (10:00 مساء).
ليل x ريال مدريد (10:00 مساء).
لايبزيغ x يوفنتوس (10:00 مساء).
شتورم غراتس x كلوب بروج (10:00 مساء).
بنفيكا x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).


الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثالثة):
ميلان x كلوب بروج (7:45 مساء).
موناكو x سرفينا زفيزدا (7:45 مساء).
أرسنال x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
أستون فيلا x بولونيا (10:00 مساء).
جيرونا x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
يوفنتوس x شتوتغارت (10:00 مساء).
سان جيرمان x آيندهوفن (10:00 مساء).
ريال مدريد x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
شتورم غراتس x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).


الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الثاني (الجولة الثالثة):
أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).
ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).
يونغ بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).
برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
سالزبورغ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).
لايبزيغ x ليفربول (10:00 مساء).
بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).


الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):
آيندهوفن x جيرونا (7:45 مساء).
سلوفان براتيسلافا x دينامو زغرب (7:45 مساء).
بولونيا x موناكو (10:00 مساء).
بوروسيا دورتموند x شتورم غراتس (10:00 مساء).
سلتيك x لايبزيغ (10:00 مساء).
ليفربول x باير ليفركوزن (10:00 مساء).
ليل x يوفنتوس (10:00 مساء).
ريال مدريد x ميلان (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x مانشستر سيتي (10:00 مساء).


الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):
كلوب بروج x أستون فيلا (7:45 مساء).
شاختار دونيتسك x يونغ بويز (7:45 مساء).
سبارتا براغ x ستاد بريست (10:00 مساء).
بايرن ميونخ x بنفيكا (10:00 مساء).
إنتر ميلان x أرسنال (10:00 مساء).
فينورد x سالزبورغ (10:00 مساء).
سرفينا زفيزدا x برشلونة (10:00 مساء).
سان جيرمان x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
شتوتغارت x أتلانتا (10:00 مساء).



الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):
سبارتا براغ x أتلتيكو مدريد (7:45 مساء).
سلوفان براتيسلافا x ميلان (7:45 مساء).
باير ليفركوزن x سالزبورغ (10:00 مساء).
يونغ بويز x أتلانتا (10:00 مساء).
برشلونة x ستاد بريست (10:00 مساء).
بايرن ميونخ x سان جيرمان (10:00 مساء).
إنتر ميلان x لايبزيغ (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x فينورد (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x أرسنال (10:00 مساء).



الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):
سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).
شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).
موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).
أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).
بولونيا x ليل (10:00 مساء).
سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).
دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).
آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).


الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):
جيرونا x ليفربول (7:45 مساء).
دينامو زغرب x سلتيك (7:45 مساء).
أتلانتا x ريال مدريد (10:00 مساء).
باير ليفركوزن x إنتر ميلان (10:00 مساء).
كلوب بروج x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).
سالزبورغ x سان جيرمان (10:00 مساء).
شاختار دونيتسك x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
لايبزيغ x أستون فيلا (10:00 مساء).
ستاد بريست x آيندهوفن (10:00 مساء).


الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):
أتلتيكو مدريد x سلوفان براتيسلافا (7:45 مساء).
ليل x شتورم غراتس (7:45 مساء).
ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
أرسنال x موناكو (10:00 مساء).
بوروسيا دورتموند x برشلونة (10:00 مساء).
فينورد x سبارتا براغ (10:00 مساء).
يوفنتوس x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
بنفيكا x بولونيا (10:00 مساء).
شتوتغارت x يونغ بويز (10:00 مساء).


الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):
موناكو x أستون فيلا (7:45 مساء).
أتلانتا x شتورم غراتس (7:45 مساء).
أتلتيكو مدريد x باير ليفركوزن (10:00 مساء)..
بولونيا x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
كلوب بروج x يوفنتوس (10:00 مساء).
سرفينا زفيزدا x آيندهوفن (10:00 مساء).
ليفربول x ليل (10:00 مساء).
سلوفان براتيسلافا x شتوتغارت (10:00 مساء).
بنفيكا x برشلونة (10:00 مساء).


الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):
شاختار دونيتسك x ستاد بريست (7:45 مساء).
لايبزيغ x سبورتنغ لشبونة (7:45 مساء).
ميلان x جيرونا (10:00 مساء).
سبارتا براغ x إنتر ميلان (10:00 مساء).
أرسنال x دينامو زغرب (10:00 مساء).
سلتيك x يونغ بويز (10:00 مساء).
فينورد x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
سان جيرمان x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
ريال مدريد x سالزبورغ (10:00 مساء).


الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة الثامنة):
أستون فيلا x سلتيك (10:00 مساء).
باير ليفركوزن x سبارتا براغ (10:00 مساء).
بوروسيا دورتموند x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
يونغ بويز x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
برشلونة x أتلانتا (10:00 مساء).
بايرن ميونخ x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
إنتر ميلان x موناكو (10:00 مساء).
سالزبورغ x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
جيرونا x أرسنال (10:00 مساء).
دينامو زغرب x ميلان (10:00 مساء).
يوفنتوس x بنفيكا (10:00 مساء).
ليل x فينورد (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x كلوب بروج (10:00 مساء).
آيندهوفن x ليفربول (10:00 مساء).
شتورم غراتس x لايبزيغ (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x بولونيا (10:00 مساء).
ستاد بريست x ريال مدريد (10:00 مساء).


مواعيد خروج المغلوب:
11 و12 فبراير/شباط 2025 ذهاباً.
18 و19 فبراير/شباط إياباً.


مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا:
الدور ثمن النهائي (16): الذهاب 4 و5 مارس/آذار 2025، الإياب 11 و12 من نفس الشهر.
الدور ربع النهائي (8): الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان 2025، الإياب 15 و16 من الشهر نفسه.
الدور نصف النهائي (4): الذهاب 29 و30 أبريل/نيسان 2025، الإياب 6 و7 مايو/أيار 2025.
النهائي: 31 مايو/أيار 2025.

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