جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025

(MENAFN
- Amman Net) أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا) السبت عن جدول مواعيد مباريات
النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.
وتنطلق النسخة الجديدة من دوري الأبطال في 17 سبتمبر/أيلول 2024، وتستمر المنافسات إلى 31 مايو/أيار العام المقبل.
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وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 17 سبتمبر/أيلول 2024 و29 يناير/كانون الثاني 2025.
وستكون أولى المواجهات في هذه البطولة بشكلها الجديد بين يونغ بويز وأستون فيلا، بينما ستجمع الثانية يوفنتوس ضد آيندهوفن، وستبدأ المباراتان في وقت واحد الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول الساعة 7:45 مساءً.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (توقيت مكة المكرمة):
الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):
يونغ بويزx أستون فيلا (7:45 مساء).
يوفنتوس x آيندهوفن (7:45 مساء).
ريال مدريد x شتوتغارت (10:00 مساء).
بايرن ميونخ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
ميلان x ليفربول (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x ليل (10:00 مساء).
الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):
سبارتا براغا x سالزبورغ (7:45 مساء).
بولونيا x شاختار دونيتسك (7:45 مساء).
مانشستر سيتي x إنتر ميلان (10:00 مساء).
سلتيك x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
باريس سان جيرمان x جيرونا (10:00 مساء).
الخميس 19 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):
فاينورد x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
سرفينا زفيزدا x بنفيكا (7:45 مساء).
موناكو x برشلونة (10:00 مساء).
أتلانتا x أرسنال (10:00 مساء).
أتلتيكو مدريد x لايبزيغ (10:00 مساء).
ستاد بريست x شتورم غراتس (10:00 مساء).
الثلاثاء أول أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):
سالزبورغ x ستاد بريست (7:45 مساء).
شتوتغارت x سبارتا براغا (7:45 مساء).
أرسنال x سان جيرمان (10:00 مساء).
باير ليفركوزن x ميلان (10:00 مساء).
سلتيك x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
برشلونة x يونغ بويز (10:00 مساء).
إنتر ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x آيندهوفن (10:00 مساء).
سلوفان براتيسلافا x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):
شاختار دونيتسك x أتلانتا (7:45 مساء).
جيرونا x فينورد (7:45 مساء).
أستون فيلا x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
دينامو زغرب x موناكو (10:00 مساء).
ليفربول x بولونيا (10:00 مساء).
ليل x ريال مدريد (10:00 مساء).
لايبزيغ x يوفنتوس (10:00 مساء).
شتورم غراتس x كلوب بروج (10:00 مساء).
بنفيكا x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثالثة):
ميلان x كلوب بروج (7:45 مساء).
موناكو x سرفينا زفيزدا (7:45 مساء).
أرسنال x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
أستون فيلا x بولونيا (10:00 مساء).
جيرونا x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
يوفنتوس x شتوتغارت (10:00 مساء).
سان جيرمان x آيندهوفن (10:00 مساء).
ريال مدريد x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
شتورم غراتس x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).
الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الثاني (الجولة الثالثة):
أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).
ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).
يونغ بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).
برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
سالزبورغ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).
لايبزيغ x ليفربول (10:00 مساء).
بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).
الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):
آيندهوفن x جيرونا (7:45 مساء).
سلوفان براتيسلافا x دينامو زغرب (7:45 مساء).
بولونيا x موناكو (10:00 مساء).
بوروسيا دورتموند x شتورم غراتس (10:00 مساء).
سلتيك x لايبزيغ (10:00 مساء).
ليفربول x باير ليفركوزن (10:00 مساء).
ليل x يوفنتوس (10:00 مساء).
ريال مدريد x ميلان (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):
كلوب بروج x أستون فيلا (7:45 مساء).
شاختار دونيتسك x يونغ بويز (7:45 مساء).
سبارتا براغ x ستاد بريست (10:00 مساء).
بايرن ميونخ x بنفيكا (10:00 مساء).
إنتر ميلان x أرسنال (10:00 مساء).
فينورد x سالزبورغ (10:00 مساء).
سرفينا زفيزدا x برشلونة (10:00 مساء).
سان جيرمان x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
شتوتغارت x أتلانتا (10:00 مساء).
الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):
سبارتا براغ x أتلتيكو مدريد (7:45 مساء).
سلوفان براتيسلافا x ميلان (7:45 مساء).
باير ليفركوزن x سالزبورغ (10:00 مساء).
يونغ بويز x أتلانتا (10:00 مساء).
برشلونة x ستاد بريست (10:00 مساء).
بايرن ميونخ x سان جيرمان (10:00 مساء).
إنتر ميلان x لايبزيغ (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x فينورد (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x أرسنال (10:00 مساء).
الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):
سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).
شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).
موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).
أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).
بولونيا x ليل (10:00 مساء).
سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).
دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).
آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):
جيرونا x ليفربول (7:45 مساء).
دينامو زغرب x سلتيك (7:45 مساء).
أتلانتا x ريال مدريد (10:00 مساء).
باير ليفركوزن x إنتر ميلان (10:00 مساء).
كلوب بروج x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).
سالزبورغ x سان جيرمان (10:00 مساء).
شاختار دونيتسك x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
لايبزيغ x أستون فيلا (10:00 مساء).
ستاد بريست x آيندهوفن (10:00 مساء).
الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):
أتلتيكو مدريد x سلوفان براتيسلافا (7:45 مساء).
ليل x شتورم غراتس (7:45 مساء).
ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
أرسنال x موناكو (10:00 مساء).
بوروسيا دورتموند x برشلونة (10:00 مساء).
فينورد x سبارتا براغ (10:00 مساء).
يوفنتوس x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
بنفيكا x بولونيا (10:00 مساء).
شتوتغارت x يونغ بويز (10:00 مساء).
الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):
موناكو x أستون فيلا (7:45 مساء).
أتلانتا x شتورم غراتس (7:45 مساء).
أتلتيكو مدريد x باير ليفركوزن (10:00 مساء)..
بولونيا x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
كلوب بروج x يوفنتوس (10:00 مساء).
سرفينا زفيزدا x آيندهوفن (10:00 مساء).
ليفربول x ليل (10:00 مساء).
سلوفان براتيسلافا x شتوتغارت (10:00 مساء).
بنفيكا x برشلونة (10:00 مساء).
الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):
شاختار دونيتسك x ستاد بريست (7:45 مساء).
لايبزيغ x سبورتنغ لشبونة (7:45 مساء).
ميلان x جيرونا (10:00 مساء).
سبارتا براغ x إنتر ميلان (10:00 مساء).
أرسنال x دينامو زغرب (10:00 مساء).
سلتيك x يونغ بويز (10:00 مساء).
فينورد x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
سان جيرمان x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
ريال مدريد x سالزبورغ (10:00 مساء).
الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة الثامنة):
أستون فيلا x سلتيك (10:00 مساء).
باير ليفركوزن x سبارتا براغ (10:00 مساء).
بوروسيا دورتموند x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
يونغ بويز x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
برشلونة x أتلانتا (10:00 مساء).
بايرن ميونخ x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
إنتر ميلان x موناكو (10:00 مساء).
سالزبورغ x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
جيرونا x أرسنال (10:00 مساء).
دينامو زغرب x ميلان (10:00 مساء).
يوفنتوس x بنفيكا (10:00 مساء).
ليل x فينورد (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x كلوب بروج (10:00 مساء).
آيندهوفن x ليفربول (10:00 مساء).
شتورم غراتس x لايبزيغ (10:00 مساء).
سبورتنغ لشبونة x بولونيا (10:00 مساء).
ستاد بريست x ريال مدريد (10:00 مساء).
مواعيد خروج المغلوب:
11 و12 فبراير/شباط 2025 ذهاباً.
18 و19 فبراير/شباط إياباً.
مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا:
الدور ثمن النهائي (16): الذهاب 4 و5 مارس/آذار 2025، الإياب 11 و12 من نفس الشهر.
الدور ربع النهائي (8): الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان 2025، الإياب 15 و16 من الشهر نفسه.
الدور نصف النهائي (4): الذهاب 29 و30 أبريل/نيسان 2025، الإياب 6 و7 مايو/أيار 2025.
النهائي: 31 مايو/أيار 2025.
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