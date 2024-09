جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025

MENAFN - Amman Net) أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) السبت عن جدول مواعيد النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتنطلق النسخة الجديدة من دوري الأبطال في 17 سبتمبر/أيلول 2024، وتستمر المنافسات إلى 31 مايو/أيار العام المقبل.

اقرأ أيضا

list of 2 items

list 1 of 2

شاهد.. هل يهدف النظام الجديد لدوري الأبطال لمنع من الفوز به؟

list 2 of 2

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

end of list

وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 17 سبتمبر/أيلول 2024 و29 يناير/كانون الثاني 2025.

وستكون أولى المواجهات في هذه البطولة بشكلها الجديد بين يونغ بويز وأستون فيلا، بينما ستجمع الثانية يوفنتوس ضد آيندهوفن، وستبدأ المباراتان في وقت واحد الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول الساعة 7:45 مساءً.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (توقيت مكة المكرمة):

الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):



يونغ بويزx أستون فيلا (7:45 مساء).

يوفنتوس x آيندهوفن (7:45 مساء).

ريال مدريد x شتوتغارت (10:00 مساء).

بايرن ميونخ x دينامو زغرب (10:00 مساء).

ميلان x ليفربول (10:00 مساء).

سبورتنغ لشبونة x ليل (10:00 مساء).



الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):

سبارتا براغا x سالزبورغ (7:45 مساء).

بولونيا x شاختار دونيتسك (7:45 مساء).

مانشستر سيتي x إنتر ميلان (10:00 مساء).

سلتيك x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).

باريس سان جيرمان x جيرونا (10:00 مساء).



الخميس 19 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):

فاينورد x باير ليفركوزن (7:45 مساء).

سرفينا زفيزدا x بنفيكا (7:45 مساء).

موناكو x برشلونة (10:00 مساء).

أتلانتا x أرسنال (10:00 مساء).

أتلتيكو مدريد x لايبزيغ (10:00 مساء).

ستاد بريست x شتورم غراتس (10:00 مساء).



الثلاثاء أول أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):

سالزبورغ x ستاد بريست (7:45 مساء).

شتوتغارت x سبارتا براغا (7:45 مساء).

أرسنال x سان جيرمان (10:00 مساء).

باير ليفركوزن x ميلان (10:00 مساء).

سلتيك x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).

برشلونة x يونغ بويز (10:00 مساء).

إنتر ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).

سبورتنغ لشبونة x آيندهوفن (10:00 مساء).

سلوفان براتيسلافا x مانشستر سيتي (10:00 مساء).



الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):

شاختار دونيتسك x أتلانتا (7:45 مساء).

جيرونا x فينورد (7:45 مساء).

أستون فيلا x بايرن ميونخ (10:00 مساء).

دينامو زغرب x موناكو (10:00 مساء).

ليفربول x بولونيا (10:00 مساء).

ليل x ريال مدريد (10:00 مساء).

لايبزيغ x يوفنتوس (10:00 مساء).

شتورم غراتس x كلوب بروج (10:00 مساء).

بنفيكا x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).



الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثالثة):

ميلان x كلوب بروج (7:45 مساء).

موناكو x سرفينا زفيزدا (7:45 مساء).

أرسنال x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).

أستون فيلا x بولونيا (10:00 مساء).

جيرونا x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).

يوفنتوس x شتوتغارت (10:00 مساء).

سان جيرمان x آيندهوفن (10:00 مساء).

ريال مدريد x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).

شتورم غراتس x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).



الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الثاني (الجولة الثالثة):

أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).

ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).

أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).

يونغ بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).

برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).

سالزبورغ x دينامو زغرب (10:00 مساء).

مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).

لايبزيغ x ليفربول (10:00 مساء).

بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).



الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):

آيندهوفن x جيرونا (7:45 مساء).

سلوفان براتيسلافا x دينامو زغرب (7:45 مساء).

بولونيا x موناكو (10:00 مساء).

بوروسيا دورتموند x شتورم غراتس (10:00 مساء).

سلتيك x لايبزيغ (10:00 مساء).

ليفربول x باير ليفركوزن (10:00 مساء).

ليل x يوفنتوس (10:00 مساء).

ريال مدريد x ميلان (10:00 مساء).

سبورتنغ لشبونة x مانشستر سيتي (10:00 مساء).



الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):

كلوب بروج x أستون فيلا (7:45 مساء).

شاختار دونيتسك x يونغ بويز (7:45 مساء).

سبارتا براغ x ستاد بريست (10:00 مساء).

بايرن ميونخ x بنفيكا (10:00 مساء).

إنتر ميلان x أرسنال (10:00 مساء).

فينورد x سالزبورغ (10:00 مساء).

سرفينا زفيزدا x برشلونة (10:00 مساء).

سان جيرمان x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).

شتوتغارت x أتلانتا (10:00 مساء).







الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):

سبارتا براغ x أتلتيكو مدريد (7:45 مساء).

سلوفان براتيسلافا x ميلان (7:45 مساء).

باير ليفركوزن x سالزبورغ (10:00 مساء).

يونغ بويز x أتلانتا (10:00 مساء).

برشلونة x ستاد بريست (10:00 مساء).

بايرن ميونخ x سان جيرمان (10:00 مساء).

إنتر ميلان x لايبزيغ (10:00 مساء).

مانشستر سيتي x فينورد (10:00 مساء).

سبورتنغ لشبونة x أرسنال (10:00 مساء).







الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):

سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).

شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).

موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).

أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).

بولونيا x ليل (10:00 مساء).

سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).

دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).

ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).

آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).



الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):

جيرونا x ليفربول (7:45 مساء).

دينامو زغرب x سلتيك (7:45 مساء).

أتلانتا x ريال مدريد (10:00 مساء).

باير ليفركوزن x إنتر ميلان (10:00 مساء).

كلوب بروج x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).

سالزبورغ x سان جيرمان (10:00 مساء).

شاختار دونيتسك x بايرن ميونخ (10:00 مساء).

لايبزيغ x أستون فيلا (10:00 مساء).

ستاد بريست x آيندهوفن (10:00 مساء).



الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):

أتلتيكو مدريد x سلوفان براتيسلافا (7:45 مساء).

ليل x شتورم غراتس (7:45 مساء).

ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).

أرسنال x موناكو (10:00 مساء).

بوروسيا دورتموند x برشلونة (10:00 مساء).

فينورد x سبارتا براغ (10:00 مساء).

يوفنتوس x مانشستر سيتي (10:00 مساء).

بنفيكا x بولونيا (10:00 مساء).

شتوتغارت x يونغ بويز (10:00 مساء).



الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):

موناكو x أستون فيلا (7:45 مساء).

أتلانتا x شتورم غراتس (7:45 مساء).

أتلتيكو مدريد x باير ليفركوزن (10:00 مساء)..

بولونيا x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).

كلوب بروج x يوفنتوس (10:00 مساء).

سرفينا زفيزدا x آيندهوفن (10:00 مساء).

ليفربول x ليل (10:00 مساء).

سلوفان براتيسلافا x شتوتغارت (10:00 مساء).

بنفيكا x برشلونة (10:00 مساء).



الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):

شاختار دونيتسك x ستاد بريست (7:45 مساء).

لايبزيغ x سبورتنغ لشبونة (7:45 مساء).

ميلان x جيرونا (10:00 مساء).

سبارتا براغ x إنتر ميلان (10:00 مساء).

أرسنال x دينامو زغرب (10:00 مساء).

سلتيك x يونغ بويز (10:00 مساء).

فينورد x بايرن ميونخ (10:00 مساء).

سان جيرمان x مانشستر سيتي (10:00 مساء).

ريال مدريد x سالزبورغ (10:00 مساء).



الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة الثامنة):

أستون فيلا x سلتيك (10:00 مساء).

باير ليفركوزن x سبارتا براغ (10:00 مساء).

بوروسيا دورتموند x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).

يونغ بويز x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).

برشلونة x أتلانتا (10:00 مساء).

بايرن ميونخ x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).

إنتر ميلان x موناكو (10:00 مساء).

سالزبورغ x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).

جيرونا x أرسنال (10:00 مساء).

دينامو زغرب x ميلان (10:00 مساء).

يوفنتوس x بنفيكا (10:00 مساء).

ليل x فينورد (10:00 مساء).

مانشستر سيتي x كلوب بروج (10:00 مساء).

آيندهوفن x ليفربول (10:00 مساء).

شتورم غراتس x لايبزيغ (10:00 مساء).

سبورتنغ لشبونة x بولونيا (10:00 مساء).

ستاد بريست x ريال مدريد (10:00 مساء).



مواعيد خروج المغلوب:

11 و12 فبراير/شباط 2025 ذهاباً.

18 و19 فبراير/شباط إياباً.



مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا:

الدور ثمن النهائي (16): الذهاب 4 و5 مارس/آذار 2025، الإياب 11 و12 من نفس الشهر.

الدور ربع النهائي (8): الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان 2025، الإياب 15 و16 من الشهر نفسه.

الدور نصف النهائي (4): الذهاب 29 و30 أبريل/نيسان 2025، الإياب 6 و7 مايو/أيار 2025.

النهائي: 31 مايو/أيار 2025.