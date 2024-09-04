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منتخب الناشئين لكرة اليد يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الثلاثاء

9/4/2024 9:49:26 AM
(MENAFN- Amman Net) يستعد المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين التي تقام مبارياتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اعتبارا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 14 الشهر الحالي.
وخاض المنتخب الوطني للناشئين، معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية القاهرة، تخلله عدة مباريات ودية، تحضيرا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تشهد مشاركة نخبة من الفرق المميزة في القارة الآسيوية.
ويسعى المنتخب لتحقيق نتائج جيدة، رغم قوة الفرق المشاركة التي بدأت تتوافد إلى عمان استعدادا للبطولة التي اعد لها اتحاد كرة اليد بشكل جيد، لإخراجها بصورة تليق بالسمعة التنظيمية الجيدة التي يحظى بها الأردن.

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