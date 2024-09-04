منتخب الناشئين لكرة اليد يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الثلاثاء

(MENAFN
- Amman Net) يستعد المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين التي تقام مبارياتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اعتبارا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 14 الشهر الحالي.
وخاض المنتخب الوطني للناشئين، معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية القاهرة، تخلله عدة مباريات
ودية، تحضيرا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تشهد مشاركة نخبة من الفرق المميزة في القارة الآسيوية.
ويسعى المنتخب لتحقيق نتائج جيدة، رغم قوة الفرق المشاركة التي بدأت تتوافد إلى عمان استعدادا للبطولة التي اعد لها اتحاد كرة اليد بشكل جيد، لإخراجها بصورة تليق بالسمعة التنظيمية الجيدة التي يحظى بها الأردن.
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