نزوح أهالي مخيم جنين حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) مشاهد نزوح تنتقل من غزة إلى الضفة الغربية ... حيث نزح أهالي مخيم جنين مع استمرار الحصار الذي ينفذه الاحتلال
على المخيم ل ٥ أيام على التوالي وانقطاع أهلي جنين من الماء والكهرباء والغذاء والدواء
أثار ذلك الحدث تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل..
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نزوح أهالي مخيم جنين حديث مواقع التواصل
حيث قالت رنيم :
وأصاف محمد بن عمرو:
ومنال الصفدي :
محمد ماجد يضيف :
ونختمها مع علا التي تقول :
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
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