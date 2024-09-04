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نزوح أهالي مخيم جنين حديث مواقع التواصل .. استمع

9/4/2024 9:49:25 AM
(MENAFN- Amman Net) مشاهد نزوح تنتقل من غزة إلى الضفة الغربية ... حيث نزح أهالي مخيم جنين مع استمرار الحصار الذي ينفذه الاحتلال
على المخيم ل ٥ أيام على التوالي وانقطاع أهلي جنين من الماء والكهرباء والغذاء والدواء

أثار ذلك الحدث تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل..

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نزوح أهالي مخيم جنين حديث مواقع التواصل

حيث قالت رنيم :

وأصاف محمد بن عمرو:

ومنال الصفدي :

محمد ماجد يضيف :


ونختمها مع علا التي تقول :

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

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