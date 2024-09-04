صلاح: هذا موسمي الأخير مع ليفربول

MENAFN - Amman Net) بعدما قاد ليفربول للفوز 3-صفر على في الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، كشف النجم المصري محمد صلاح أن هذا موسمه الأخير في أنفيلد.

وأحرز صلاح هدفه السابع في ملعب أولد ترافورد، ليصبح أكثر المنافسين تسجيلا في معقل يونايتد في تاريخ الدوري الممتاز، ولعب تمريرتين حاسمتين ليواصل‭‭ ‬‬فريقه سجله المثالي بقيادة المدرب أرنه سلوت.

ولم يكن يونايتد ندا لغريمه منذ البداية حتى النهاية وكان من الممكن أن يتعرض لهزيمة كبرى لولا إهدار صلاح وزملائه العديد من الفرص.

وفي وقت احتفل فيها لاعبو ليفربول بالفوز، خطف صلاح الأضواء بتصريحاته بعد المباراة.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 32 عاما شبكة سكاي سبورتس "حظيت بصيف جيد، بوقت طويل قضيته مع نفسي والتفكير بصورة إيجابية بعض الشيء، هذا هو عامي الأخير مع النادي وأريد أن أستمتع به".

وأضاف صلاح "أشعر بحرية للعب كرة القدم، سنرى ما سيحدث العام المقبل. لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود. الأمر لا يعود لي، وإنما للنادي".

ويقضي صلاح موسمه الأخير من عقده الحالي مع ليفربول واعترف بعد اللقاء أنه تعامل مع الأمر باعتباره ظهوره الأخير في ملعب (أولد ترافورد).







دفاع يونايتد فشل في الحد من خطورة صلاح (رويترز)

وتواصلت البداية المثالية لمغامرة سلوت في إنجلترا إذ أصبح أول مدرب لليفربول يفوز على يونايتد في أول مواجهة منذ فعلها بوب بايزلي في نوفمبر/تشرين الثاني 1975، والثاني الذي يفعل ذلك في أولد ترافورد منذ جورج كاي في نوفمبر/تشرين الثاني 1936.

لكن تصريحات صلاح ألقت بظلالها على هذا الإنجاز.

وعلق سلوت على تصريحات صلاح قائلا "هناك الكثير من الاحتمالات، لكن في الوقت الراهن هو أحد لاعبينا وأنا سعيد جدا به. لا أتحدث عن العقود. لقد كان مبهرا، على غرار أول مباراتين، لكن إذا تحدثت عن لاعب بعينه فأنت تنصف الآخرين".

وأضاف "رأيت كل ما تريد كمدرب في هذه المباراة. كانت هناك لحظات عصيبة بالنسبة لنا، بدأ يونايتد المباراة بصورة جيدة جدا لكن بعدها ألغي هدف سجلناه ولم يؤثر هذا علينا سلبا، واصلنا اللعب وأحرزنا 3 أهداف وكان من الممكن تسجيل المزيد".