المحكمة الفدرالية تحكم لصالح فتاة سورية في قضية رفض تصريح إقامة

(MENAFN
- Swissinfo)
قررت السلطات في كانتون فريبورغ منح تصريح إقامة لفتاة سورية تعيش في سويسرا منذ عشر سنواتـ بعد أن ألزمها الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية بذلك استنادا إلى حقها في احترام حياتها الشخصية.
تم نشر هذا المحتوى على
30 أغسطس 2024 - 15:34
1دقيقة
Keystone-SDA/م.ا
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Swiss residence permit for Syrian girl wrongly refused
طالع المزيدSwiss residence permit for Syrian girl wrongly refuse
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Aufenthaltsbewilligung für junge Syrerin zu Unrecht verweigert
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طالع المزيدAufenthaltsbewilligung für junge Syrerin zu Unrecht verweiger
وقد أيّدت المحكمة الطعن الذي تقدمت به الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، والتي قدمت إلى سويسرا مع والديها وإخوتها في عام 2014. ورغم أن طلب اللجوء الذي تقدمت به الأسرة قد رُفض، إلا أن أفرادها مُنحوا قبولا مؤقتا.
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وفي عام 2021، رفض مكتب السكان والهجرة في كانتون فريبورغ طلب الفتاة للحصول على تصريح إقامة، وهو القرار لذي أيدته المحكمة الإدارية في الكانتون.
إلا أن المحكمة الفيدرالية قررت قبول طعن الفتاة في حكم صدر يوم الأربعاء، مما يجبر الكانتون على منحها تصريح الإقامة.
وفي طعنها، استندت الفتاة إلى حقها في احترام حياتها الخاصة وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).
MENAFN04092024000210011054ID1108635994
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