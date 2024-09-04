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المحكمة الفدرالية تحكم لصالح فتاة سورية في قضية رفض تصريح إقامة

9/4/2024 9:49:04 AM
(MENAFN- Swissinfo) قررت السلطات في كانتون فريبورغ منح تصريح إقامة لفتاة سورية تعيش في سويسرا منذ عشر سنواتـ بعد أن ألزمها الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية بذلك استنادا إلى حقها في احترام حياتها الشخصية.

تم نشر هذا المحتوى على 30 أغسطس 2024 - 15:34 1دقيقة Keystone-SDA/م.ا
  • English en Swiss residence permit for Syrian girl wrongly refused طالع المزيدSwiss residence permit for Syrian girl wrongly refuse
  • Deutsch de Aufenthaltsbewilligung für junge Syrerin zu Unrecht verweigert الأصلي طالع المزيدAufenthaltsbewilligung für junge Syrerin zu Unrecht verweiger

وقد أيّدت المحكمة الطعن الذي تقدمت به الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، والتي قدمت إلى سويسرا مع والديها وإخوتها في عام 2014. ورغم أن طلب اللجوء الذي تقدمت به الأسرة قد رُفض، إلا أن أفرادها مُنحوا قبولا مؤقتا.

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وفي عام 2021، رفض مكتب السكان والهجرة في كانتون فريبورغ طلب الفتاة للحصول على تصريح إقامة، وهو القرار لذي أيدته المحكمة الإدارية في الكانتون.

إلا أن المحكمة الفيدرالية قررت قبول طعن الفتاة في حكم صدر يوم الأربعاء، مما يجبر الكانتون على منحها تصريح الإقامة.

وفي طعنها، استندت الفتاة إلى حقها في احترام حياتها الخاصة وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

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