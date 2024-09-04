روبوت بلس بلس تطلق روبوت التنظيف HighMate C20 في معرض SMM 2024، لتعزيز الكفاءة والسلامة في صناعة الشحن البحري

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جهاز جديد يضاهي قدرة تنظيف ثلاثة أشخاص في منتج
آمن وسهل الاستخدام
Hamburg, Germany – (ARAB NEWSWIRE) -- روبوت بلس بلس، الشركة الرائدة في تطوير الروبوتات للعمل في الأماكن المرتفعة، أطلقت هذا الأسبوع روبوت تنظيف عنابر الشحن HighMate C20 مع عروض مباشرة في معرض SMM 2024 في هامبورغ، ألمانيا. يهدف روبوت التنظيف إلى تقديم كفاءة وموثوقية في عمليات تنظيف عنابر الشحن، من خلال العمل بشكل آمن في معظم الظروف البحرية، مع الوصول إلى 95٪ من سطح العنبر باستخدام نظام أكثر اتساقًا وقوة، كل ذلك مع حماية البحارة من مخاطر التنظيف اليدوي على ارتفاعات.
في معرض SMM 2024، تعرض روبوت بلس بلس الروبوت HighMate C20 أمام عشرات الآلاف من الزوار في أكبر معرض عالمي لصناعة الشحن البحري. من جناح B8-128، تقدم روبوت بلس بلس عروضًا توضح كيف يقدم تصميم HighMate C20 متعدد الأغراض حلولًا فريدة للسفن من جميع الأنواع بالإضافة إلى حلول أخرى لصناعة بناء وإصلاح السفن. علاوة على ذلك، سيقدم شريكنا الاستراتيجي من ألمانيا مونتي باور (B5-323) الحل الروبوتي HighMate Prepper المشترك للتجهيزات المتعلقة باللحام والتفتيش والتنظيف بالفرشاة.
يتميز HighMate C20 بخمس فوهات قوية بضغط عالٍ يصل إلى 500 بار، حيث يمكنه تنظيف عرض متر واحد بمعدل تغطية يصل إلى 95٪. ضغطه الأقصى يعادل 100 ضعف ضغط خرطوم الحريق التقليدي ويمكنه تنظيف ما يصل إلى 500 متر مربع في الساعة.
الروبوت سهل التشغيل بشكل ملحوظ؛ حيث يمكن لمعظم البحارة تعلم الوظائف الأساسية لـ HighMate C20 في غضون 10 دقائق أو أقل.
عند إطلاق HighMate C20 في SMM، تأمل روبوت بلس بلس في جذب الشركات ذات التفكير المماثل التي تسهم في تحسين الشحن البحري على مستوى العالم.
قال هوا-يانغ شو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روبوت بلس بلس: "نحن متحمسون للغاية لإطلاق C20 في SMM، أمام قادة عالميين من صناعة الشحن البحري." وأضاف: "نحن نتطلع إلى هذه الفرصة في هذا المؤتمر التجاري المرموق لتطوير شركاء جدد من جميع أنحاء العالم. في روبوت بلس بلس، نحن ملتزمون دائمًا بالابتكار في صناعة الشحن البحري ونستمتع بالتعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل في هذا المجال."
تدعو روبوت بلس بلس الموزعين العالميين المهتمين بالشراكة إلى إرسال بريد إلكتروني إلى ... لمزيد من المعلومات.
حول روبوت بلس بلس
روبوت بلس بلس هي شركة رائدة في تطوير الروبوتات للعمل في الأماكن المرتفعة، حيث تقدم حلولًا فعالة وصديقة للبيئة مع ضمان بيئة عمل أكثر أمانًا. نحن ندمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي وخدمة الروبوتات كخدمة (RaaS) لتطوير منتجات ذاتية التحكم.
روبوتات روبوت بلس بلس قامت بتنظيف حوالي مليون متر مربع، مما يجعلنا أكبر مزود عالمي لروبوتات العمل في الأماكن المرتفعة في صناعة الشحن البحري.
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