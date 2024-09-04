السكنية طرح 3 مناقصات لتنفيذ البنية التحتية لـ 23551 قسيمة سكنية جنوب سعد العبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أمينة العوضي: الأعمال تغطي جميع الضواحي السكنية في المدينة و4 ضواح استثمارية
يمتد العمل في المناقصات لـ 1080 يوماً تحت إشراف المؤسسة
أعلنت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي، عن موافقة لجنة مناقصات المؤسسة على طرح 3 مناقصات خاصة بمشروع إنشاء وإنـجاز وصيانة أعمال البنية التحتية للضواحي السكنية وأعمال مباني خزانات الري ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.
وقالت العوضي في تصريح صحافي، إن أعمال المناقصات المطروحة تمتد لـ 1080 يوما، وتغطي جميع الضواحي السكنية في المدينة و 4 ضواحي استثمارية وتشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية لـ 23551 قسيمة سكنية ومباني خزانات الري.
ولفتت إلى أن الأعمال تشمل كذلك تنفيذ 649 محطة كهرباء فرعية لضواحي المدينة، إلى جانب شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة، وطبقات الاسفلت الأولى والثانية لكامل الطرق في الضواحي السكنية.
وبينت أن المشروع قسم إلى ثلاث حزم للضواحي السكنية والاستثمارية وسيتم طرحها كمناقصات عامة على مقاولين عالميين سواء شركات أجنبية أو محلية أو خليجية منفردين متخصصين في تنفيذ أعمال الطرق وخدمات البنية التحتية، وستستقبل المؤسسة طلبات الشركات الراغبة بالمشاركة في هذه المناقصات خلال الاسبوع القادم، وذلك بعد نشر اعلانات الدعوة في الجريدة الرسمية الكويت اليوم،
لافتة إلى المشروع يبعد 27 كيلومترا غرب مدينة الكويت بمساحة 6400 هكتار.
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