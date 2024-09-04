السكنية طرح 3 مناقصات لتنفيذ البنية التحتية لـ 23551 قسيمة سكنية جنوب سعد العبدالله



أمينة العوضي: الأعمال تغطي جميع الضواحي السكنية في المدينة و4 ضواح استثمارية يمتد العمل في المناقصات لـ 1080 يوماً تحت إشراف المؤسسة



أعلنت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي، عن موافقة لجنة مناقصات المؤسسة على طرح 3 مناقصات خاصة بمشروع إنشاء وإنـجاز وصيانة أعمال البنية التحتية للضواحي السكنية وأعمال مباني خزانات الري ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.

وقالت العوضي في تصريح صحافي، إن أعمال المناقصات المطروحة تمتد لـ 1080 يوما، وتغطي جميع الضواحي السكنية في المدينة و 4 ضواحي استثمارية وتشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية لـ 23551 قسيمة سكنية ومباني خزانات الري.

ولفتت إلى أن الأعمال تشمل كذلك تنفيذ 649 محطة كهرباء فرعية لضواحي المدينة، إلى جانب شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة، وطبقات الاسفلت الأولى والثانية لكامل الطرق في الضواحي السكنية.

وبينت أن المشروع قسم إلى ثلاث حزم للضواحي السكنية والاستثمارية وسيتم طرحها كمناقصات عامة على مقاولين عالميين سواء شركات أجنبية أو محلية أو خليجية منفردين متخصصين في تنفيذ أعمال الطرق وخدمات البنية التحتية، وستستقبل المؤسسة طلبات الشركات الراغبة بالمشاركة في هذه المناقصات خلال الاسبوع القادم، وذلك بعد نشر اعلانات الدعوة في الجريدة الرسمية الكويت اليوم،

لافتة إلى المشروع يبعد 27 كيلومترا غرب مدينة الكويت بمساحة 6400 هكتار.