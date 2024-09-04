مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق.

وأوضحت محافظة القدس، في بيان، أن مخابرات الاحتلال استدعت المحافظ غيث، للتحقيق معه في مركز التحقيق المعروف بـ"المسكوبية"، حيث سلّمته قرارا بنية منعه من دخول الضفة الغربية للسنة السادسة على التوالي.

يُذكر أن محافظ القدس يخضع لخمسة قرارات عسكرية ظالمة بحقه منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس عام 2018، بالإضافة إلى قرار سادس بالحبس المنزلي منذ أكثر من عامين، وحتى الآن تجددت جميعها بشكل دوري ومنتظم.