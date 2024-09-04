مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق.
وأوضحت محافظة القدس، في بيان، أن مخابرات الاحتلال استدعت المحافظ غيث، للتحقيق معه في مركز التحقيق المعروف بـ"المسكوبية"، حيث سلّمته قرارا بنية منعه من دخول الضفة الغربية للسنة السادسة على التوالي.
يُذكر أن محافظ القدس يخضع لخمسة قرارات عسكرية ظالمة بحقه منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس عام 2018، بالإضافة إلى قرار سادس بالحبس المنزلي منذ أكثر من عامين، وحتى الآن تجددت جميعها بشكل دوري ومنتظم.
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