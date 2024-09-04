القاهرة: فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين

MENAFN - Palestine News ) القاهرة/PNN- شاركت دولة فلسطين، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في دورته الـ114 المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي انطلقت، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الإمارات، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير علي المالكي.

وشارك في الاجتماع، كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية، بهدف إعداد جدول أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقرر عقدها على المستوى الوزاري يوم غد الخميس.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، والمستشار الأول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة، والمدير العام لتنمية القدس في وزارة التنمية الاجتماعية عامر أبو مقدم، ومنسق ملف الجامعة العربية بالوزارة لينا بدوي.

وطالبت أبو غزالة، بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من تلك الآثار جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، مع وضع تصور مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقالت الأمين العام المساعد في كلمتها أمام المجلس، إن الدورة الحالية للمجلس تنعقد وما زالت المنطقة العربية تواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي ليس على دولة فلسطين فحسب، بل امتد ليطال جنوب لبنان، وبعض المناطق في الدول العربية، فأصبح هذا العدوان الغاشم يُشكل الأساس في المأساة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول العربية جراء هذا العدوان الذي ضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتجرد من أبسط أسس الإنسانية.

وأضافت، أننا نعلم جميعاً الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن هذا العدوان، فقد دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، دون تمييز بين الأطفال والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على غزة إلى أكثر من 40 ألفا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 94 ألفا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فهذه المأساة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ.

ويناقش كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من البنود أهمها: دعم الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية إلى المساهمة في تمويل هذه الخطة وتنفيذها بالتنسيق مع دولة فلسطين.

كما دعا كبار المسؤولين في كلماتهم، إلى ضرورة وقف إطلاق النار المستمر وتقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تقديم المساعدات الطارئة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية بناءً على تقييم الاحتياجات للأسر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لدعم طلبة فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول، وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم.