الاحتلال يحاصر منزلا جنوب الخليل ويهدد أصحابه بهدمه

MENAFN - Palestine News ) الخليل/ PNN - حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالجرافات منزلا جنوب الخليل، وهددت أصحابه بهدمه، إذا لم يُسلّموا أحد أبنائهم.

وذكرت مصادر من العائلة، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت للمرة الثالثة منذ فجر اليوم، منزل العائلة في "خربة قلقس" جنوب الخليل، ترافقها جرافة عسكرية، مهددة بهدم المنزل المكون من عدة طوابق، والذي يؤوي أربع عائلات، إذا لم يُسلّم أحد أبنائهم، نفسه. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم سبعة من أفراد العائلة، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.