الاحتلال يحاصر منزلا جنوب الخليل ويهدد أصحابه بهدمه

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/ PNN - حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالجرافات منزلا جنوب الخليل، وهددت أصحابه بهدمه، إذا لم يُسلّموا أحد أبنائهم.
وذكرت مصادر من العائلة، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت للمرة الثالثة منذ فجر اليوم، منزل العائلة في "خربة قلقس" جنوب الخليل، ترافقها جرافة عسكرية، مهددة بهدم المنزل المكون من عدة طوابق، والذي يؤوي أربع عائلات، إذا لم يُسلّم أحد أبنائهم، نفسه. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم سبعة من أفراد العائلة، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.
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