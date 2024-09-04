الرئيس يستقبل المفتي العام ويوجه بدعم صمود المواطنين في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.
ووجه سيادته خلال اللقاء، جهات الاختصاص كافة بتعزيز صمود المواطنين في مدينة القدس التي تشهد حملة ممنهجة من دولة الاحتلال من أجل تصفية الوجود العربي الإسلامي والمسيحي فيها.
وأكد، أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية.
بدوره، أطلع المفتي سيادته على الأوضاع في مدينة القدس، ومجمل انتهاكات الاحتلال والمستعمرين.
MENAFN04092024000205011050ID1108635023
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.