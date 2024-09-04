الرئيس يستقبل المفتي العام ويوجه بدعم صمود المواطنين في القدس

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

ووجه سيادته خلال اللقاء، جهات الاختصاص كافة بتعزيز صمود المواطنين في مدينة القدس التي تشهد حملة ممنهجة من دولة الاحتلال من أجل تصفية الوجود العربي الإسلامي والمسيحي فيها.

وأكد، أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية.

بدوره، أطلع المفتي سيادته على الأوضاع في مدينة القدس، ومجمل انتهاكات الاحتلال والمستعمرين.