الاحتلال يهدم بركسا زراعيا في الجفتلك شمال أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بركسا زراعيا في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.
وأفاد رئيس المجلس القروي في الجفتلك أحمد أبو غانم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أبو العجاج في الجفتلك برفقة جرافة ثقيلة، وهدمت بركسا للمزارعين يُستخدم لفرز القطف الأولي من التمور وتقدر مساحته بـ90 مترا مربعا، ويعود للمواطن عامر محمد حسن جهالين.
كما اقتحم مستعمر برفقة أغنامه تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن مستعمرا من الجاثمين على البؤر الاستعمارية المحيطة اقتحم التجمع برفقة أغنامه ونشرها بين مساكن المواطنين لاستفزازهم وإجبارهم على الرحيل.
ويستهدف الاحتلال المواطنين وممتلكاتهم خاصة في مناطق "ج"، بهدف التوسع الاستعماري وإجبار المواطنين على الرحيل.
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