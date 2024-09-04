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الاحتلال يهدم بركسا زراعيا في الجفتلك شمال أريحا

9/4/2024 5:55:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بركسا زراعيا في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

وأفاد رئيس المجلس القروي في الجفتلك أحمد أبو غانم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أبو العجاج في الجفتلك برفقة جرافة ثقيلة، وهدمت بركسا للمزارعين يُستخدم لفرز القطف الأولي من التمور وتقدر مساحته بـ90 مترا مربعا، ويعود للمواطن عامر محمد حسن جهالين.

كما اقتحم مستعمر برفقة أغنامه تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن مستعمرا من الجاثمين على البؤر الاستعمارية المحيطة اقتحم التجمع برفقة أغنامه ونشرها بين مساكن المواطنين لاستفزازهم وإجبارهم على الرحيل.

ويستهدف الاحتلال المواطنين وممتلكاتهم خاصة في مناطق "ج"، بهدف التوسع الاستعماري وإجبار المواطنين على الرحيل.

MENAFN04092024000205011050ID1108634828

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