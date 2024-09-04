المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كيف تساعد بمواجهة التحديات الاقتصادية؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان- بينما تشير أرقام رسمية إلى أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، يؤكد خبراء أن هذه المشاريع يمكن لها أن تشكل "طوق نجاة" في مواجهة التحديات الاقتصادية شرط دعمها من قبل الحكومة بناء على نوايا حقيقية.

وأوضح الخبراء أن هذا النوع من الشركات من شأنه أن يعزز المنافسة في السوق الأردني عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة إضافة إلى دورها المركزي في توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تعزز تطوير البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في المملكة.

وبينت دراسة سابقة أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن عام 2022 وحملت عنوان "مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة" أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص في المملكة هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر، و8.1 % شركات صغيرة، و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 %.

ولفت الخبراء إلى أن الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكتسب أهمية على صعيد سهولة تكوينها وإدارتها، إضافة إلى صغر حجم رأس المال والتكلفة اللازمة لممارساتها، إلى جانب صغر فريق العمل الذي تتطلبه مما يجعل عملها مرنا ومتطلبات تأسيسها محدودة مقارنة مع الشركات والاستثمارات العملاقة، كما أن نسبة المخاطر في هذه المشاريع منخفضة بالمقارنة مع الشركات الكبرى.

وبغية النهوض بهذه المشاريع وتسخيرها لمواجهة تحديات الاقتصاد الوطني، طالب الخبراء بأهمية مضاعفة الحكومة حجم التسهيلات المقدمة لها من تخفيض الرسوم والكلف التشغيلية لها، إضافة إلى مضاعفة حجم التمويل اللازم لها، إلى جانب تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات لدعم هذه الشركات ودخولها إلى الأسواق العالمية.

ويوضح دليل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادر عن البنك المركزي الأردني في العام 2017، أن هذه المشاريع تتنوع أحجامها من منشآت كبرى إلى منشآت متناهية الصغر، إذ إن المؤسسات المتناهية الصغر تكون عادة غير رسمية ومجموع أصولها أو حجم مبيعاتها تقل عن 100 ألف دينار، ويكون العمل بها غالبا من المنزل، وأحيانا ما يكون المالك هو الموظف الوحيد في المشروع وقد تكون هذه المشاريع رسمية لكن عملياتها ضئيلة.

أما المشاريع الصغيرة فهي التي توظف بين 5 و20 موظفا، ومجموع أصولها أو حجم مبيعاتها تقل عن مليون دينار أردني سنويا، والمشاريع المتوسطة تعرف غالبا بالمشاريع التي يكون مجموع أصولها أو حجم مبيعاتها بين مليون و3 ملايين دينار أردني، وعدد العاملين بها من 21 إلى 100 موظف.

مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعتبر طوق النجاة للخروج من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة في المنطقة، إذ لها تأثير كبير في تحسين العملية الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال رفع وتطوير مستوى المنتجات المحلية، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية وتوليد الدخل، وتشجيع الابتكار، كما أنها تساهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز التنمية الإقليمية، وتوفير الفرص لريادة الأعمال والابتكار والتي تعد مصدرا مهما للتنويع الاقتصادي.

وأشار حجازي إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل الغالبية العظمى من الشركات والفعاليات الاقتصادية في الأردن، مما يستدعي إلى إطلاق برامج موجهة لدعم هذا القطاع من خلال تقديم استشارات مجانية (مالية، وتسويقية، وقانونية) من قبل شركات كبرى أو من الحكومة لتعزيز انخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة بديناميكية السوق، إضافة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الشركات.

ويضاف إلى ذلك تقديم حوافز للشركات المبتكرة والتي تطور منتجات وخدمات جديدة، كما أشار إلى أهمية إنشاء صناديق استثمار وبرامج تمويل ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها للشركات التي تقوم بتوظيف المزيد من العاملين، وليس فقط للمشاريع الكبرى والإستراتيجية.

وبين حجازي أن العمل على رفد منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها، تساهم في زيادة حجم النمو الاقتصادي وذلك بتوسيع قاعدة التشغيل، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي لهذه الشركات التي تساهم في توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تعزز تطوير البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في المملكة، ولفت أن هذا النوع من الشركات يعزز المنافسة في السوق الأردني، من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات لدعم هذه الشركات ودخولها إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال مدير جمعية البنوك الأردنية السابق مفلح عقل "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنطوي على أهمية اقتصادية بالغة تتمثل في قدرتها على دعم معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن استحداثها للفرص العمل، ومن ذلك تنبع أهمية دعوات المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة إلى الدول التي تواجه تحديات اقتصادية إلى الاهتمام بهذه المشاريع وتذليل العقبات أمامها".

وأوضح عقل أن الالتفات الحكومي والمؤسسي في الأردن لهذه المشاريع بدأ منذ وقت مبكر وتحديدا في مطلع الألفية الثالثة، إلا أنه تقلص اليوم إلى حد ما رغم حاجة الاقتصاد الوطني لهذا النوع من المشاريع.

وأكد عقل أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة باتت ضرورة للاقتصاد المحلي، خاصة في ظل ضعف سوق رأس المال، مما يجعل الاستثمار في هذه المشاريع معوضا عن الاستثمارات الكبيرة، كما يضمن استدامة حركة العملية الاقتصادية.

ولفت عقل إلى أن المشاريع الصغيرة تتمتع بمزايا عدة منها، سهولة تكوينها وإدارتها ، إضافة إلى صغر حجم رأس المال والتكلفة للازمة لممارساتها، إلى جانب صغر فريق العمل الذي تتطلبه، إذ إن ما سبق وهو ما يشجع على التوسع في هذا النوع من المشاريع والنهوض بها.

ونوه عقل إلى ما تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا من معضلات عدة، أبرزها ضعف الخبرة لدى القائميين عليها في المجال الإداري والمالي، مما يفقدها أحيانا الكثير من الفرص، إضافة إلى ضعف مواردها المالية التي لا تتيح لها دائما إمكانية الحصول اللازم على التمويل.

وبهدف النهوض في هذه المشاريع وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، دعا عقل إلى أهمية مضاعفة الحكومة حجم التسهيلات المقدمة لها من تخفيض الرسوم والكلف التشغيلية لها، إضافة إلى مضاعفة حجم التمويل اللازم لها.

إلى ذلك، اتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقيه حول أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني وتحريكها لعجلته وتحسين مؤشراته.











ويرى الحموري أن تعظيم الفائدة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة محليا يتطلب التركيز على نوعية هذه المشاريع، حيث إن نوعية المشاريع لدينا تقليدية وتنحصر في مجالات هامشية اقتصاديا.

وأشار الحموري إلى أن نجاح شركات الصغيرة والمتوسطة محليا يتطلب رفع سوية القائمين عليها وتوفير التأهيل والتدريب لهم، لاسيما تقنيا وتكنولوجيا، إضافة إلى زيادة حجم التمويلات المتاحة لها، فضلا عن ضرورة ربط ترخيص هذه الشركات بتوفر دراسة جدوى للمشاريع المراد إطلاقها بما يضمن نجاحها وعدم تعثرها.