7 عادات خفية قد تسبب مشكلات في القلب

MENAFN - Alghad Newspaper)ما نفعله ونأكله ونشربه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ضغط الدم والكوليسترول ومعدل ضربات القلب، ويؤثر في النهاية على وظائف القلب بشكل عام.



إليك بعض العادات اليومية التي يمكن أن تسهم في حدوث مشكلات القلب:

اتباع نظام غذائي قاسٍ



يقول الدكتور دانيال إدموندوفيتش، رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى جامعة ((تيمبل)) الأميركية، إن الناس غالباً ما يعتقدون أنهم يتناولون نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً، لكنهم في الواقع يُعرِّضون أنفسهم لمشكلات القلب في المستقبل.



على سبيل المثال، رأى أشخاصاً يلتزمون نظاماً غذائياً منخفض الكوليسترول يتجنبون الدهون الصحية، وهي مغذيات كبرى مهمة. ثم قد يأكلون الكثير من الكربوهيدرات. ففي حين أن هذا النوع من النظام الغذائي لا يسبب زيادة في مستويات الكوليسترول، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ويضع كثيراً من الضغط على نظام السكر ونظام مرض السكري، وفقاً لإدموندوفيتش.



يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي قاسٍ إلى إرهاق الجهاز القلبي، وقد أظهرت الأبحاث أن التحول المفاجئ والشديد في عادات الأكل يمكن أن يؤدي إلى تدهور في وظائف القلب.



العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة



وفقاً للدكتور ريجفيد تادوالكار، طبيب القلب المعتمد في مركز ((بروفيدنس سانت جون)) الصحي في سانتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا، فإن العزلة عن الآخرين يمكن أن يكون لها أيضاً تأثير عميق على صحة قلبنا.



وجدت دراسة حديثة أن النساء الأكبر سناً لديهن خطر أعلى بنسبة 8 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند العيش في عزلة اجتماعية، وخطر أعلى بنسبة 5 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عندما يعشن مع الوحدة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من العزلة الاجتماعية والوحدة، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب ينمو إلى 27 في المائة.



يمكن أن تسهم العزلة الاجتماعية أيضاً في الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى عوامل خطر القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم ونمط الحياة المستقرة وعادات الأكل السيئة، وفقاً لإدموندوفيتش.



قال إدموندوفيتش: ((العزلة الاجتماعية مشكلة كبيرة، وهي تسهم في ضعف صحة القلب)).



صحة الأسنان السيئة



يمكن أن تزيد مشكلات الأسنان -مثل تسوس اللثة والأسنان- من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية في مجرى الدم. وفقاً لتادوالكار، من السهل جداً أن تنتقل البكتيريا الموجودة في الفم إلى الدم.



كما وجدت الأبحاث الحديثة أن تنظيف أسنانك بانتظام يرتبط بنتائج أفضل لصحة القلب.



قال إدموندوفيتش إنه من المعروف أن التهاب اللثة وسوء صحة الفم يسببان حالة التهابية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلات القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول أو تمزق اللويحات.



وأضاف: ((نظافة الفم الجيدة مهمة. لا يمكننا أن نقول بنسبة 100 في المائة إن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط كل يوم سيمنع الإصابة بنوبة قلبية، لكن عدم حدوث ذلك يمكن أن يزيد من ضعف الشخص إذا كان لديه عوامل الخطر القياسية الأخرى)).



بعض الأدوية والمكملات الغذائية



وُجد أن بعض الأدوية تسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية. على سبيل المثال، يمكن لأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن تزيد من نشاط الجهاز العصبي وتسبب زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم. ويمكن للأدوية ذات التأثير المدر للبول، مثل دواء سبيرونولاكتون المضاد للهرمونات، أن تقلل من ضغط الدم، وفي الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي، تؤدي إلى أعراض مثل الدوخة والدوار.



أكد تادوالكار أن هذا لا يعني أن الجميع بحاجة إلى القلق بشأن أدويتهم. ومع ذلك، قد يحتاج أولئك الذين لديهم استعداد لارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في ضربات القلب إلى توخي الحذر في جرعات أدويتهم. يجب أن يأخذ طبيبك تاريخ صحة قلبك في الاعتبار خلال تحديد الجرعة المناسبة لك.



يمكن أن تؤثر المكملات الغذائية أيضاً على القلب، خصوصاً بين الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات والمكملات العشبية التي لا يحتاجون إليها بالفعل. وفقاً لتادوالكار، يمكن أن تتفاعل المكملات الغذائية مع الأدوية الموصوفة ولها أيضاً تأثيرات مدمرة على القلب. ويوصي بالتحدث إلى طبيب حول المكملات الغذائية لتحديد ما إذا كانت قد يكون لها تأثيرات قلبية.



الإفراط في تناول الكافيين



إن تناول القهوة المحتوية على الكافيين آمن بشكل عام ويحمي القلب. وتشير الأبحاث إلى أن شرب كوبين من القهوة يومياً يوفر أكبر الفوائد للقلب والأوعية الدموية.



ولكنَّ الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يكون له تأثير سلبي لأنه ((يمكن أن يسرع القلب ويسبب زيادة معدل ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وبالتأكيد إذا كنت عُرضة لاضطرابات نظم القلب، فإن الكافيين بجرعات عالية يمكن أن يسبب ذلك))، كما قال تادوالكار.



يعد الكافيين آمناً حتى 300 إلى 400 مليغرام، وبعد ذلك، يمكن أن يكون له سلسلة من الآثار السلبية.



أظهرت الأبحاث أيضاً أن القهوة المفلترة مرتبطة بمستويات كوليسترول أفضل من القهوة غير المفلترة، مثل القهوة الفرنسية. وقال تادوالكار: ((في كثير من الأحيان لا نربط الكوليسترول بالقهوة، لكن القهوة المفلترة تحتوي على نسبة كوليسترول سيئة أقل من القهوة الأقل ترشيحاً)). بشكل عام، كلما كانت القهوة أكثر سواداً، كانت أكثر صحة للجسم.



الإجهاد المفرط



عندما يتم تنشيط نظام الهروب في الجسم بشكل مزمن، يمكن أن يسبب التهاباً في الجسم وإطلاقاً مطولاً لهرمونات التوتر مثل الأدرينالين. يمكن أن تتسبب هذه العوامل معاً في حدوث تغييرات فسيولوجية في الجسم، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة ومقاومة الأنسولين واضطرابات الإيقاع الكهربائي، وفقاً لتادوالكار.



يمكن أن يزيد الإجهاد المزمن أيضاً من خطر تجلط الدم في جميع أنحاء الجسم. إذا تشكلت جلطة في شريان ضيق بالفعل، فقد يتسبب ذلك في نوبة قلبية. قال تادوالكار: ((هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من الكثير من الإجهاد المزمن، كما قد ترى، غالباً ما ينتهي بهم الأمر بنوبة قلبية)).



وتوجد محفزات الإجهاد في كل مكان حولنا، وقد يكون من الصعب الهروب منها. ولأن هذه المحفزات لا تختفي، فمن الأهمية بمكان أن تتعلم كيفية إدارة إجهادك بشكل فعال، كما قال تادوالكار، الذي يوصي بأنشطة تخفيف الإجهاد مثل التأمل واليوغا والتمارين والهوايات الممتعة.



النوم الزائد أو القليل جداً



يحتاج معظم الأشخاص إلى نحو سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلاً -فالكثير جداً أو القليل جداً من النوم يمكن أن يسهم في مشكلات القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



لا يتعلق الأمر فقط بكمية النوم، بل بالجودة أيضاً. يعد النوم عالي الجودة والمتجدد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب. يرتبط النوم الأقل جودة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين (تراكم اللويحات في الشرايين).



قال تادوالكار: ((نريد أن ينام الناس جيداً، وللمدة المتوقعة من الوقت، لحماية قلوبهم حقاً)).-(وكالات)