الفندى: 43 شركة غذائية تحتاج 225 ألف طن سكر حتى فبراير المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة اجتمعت خلال الأسبوع الماضى لحصر احتياجات الشركات من السكر الخام حتى نهاية فبراير المقبل، وللبدء فى إنتاج محصول
البنجر الجديد، وذلك لضمان سعر ثابت للتعاقدات التصديرية خلال تلك الفترة.
أضاف الفندى لـ”البورصة”، أن 43 شركة تصنيع حلوى وشوكولاتة تقدمت باحتياجاتها التى بلغت نحو 225 ألف طن، وهى كمية تكفيها حتى فبراير المقبل، لضمان سعر تصدير ثابت للموردين الخارجيين وتعزيز المنافسة خارجيًا.
موضوعات متعلقة
“منصور للتجزئة” تستهدف افتتاح 27 فرعًا هذا العام “البورصة السلعية”: ندرس طرح مزادات جديدة لمضبوطات“الدمغة والموازين” وزير التموين يبحث مع“المصرية السودانية” موقف التعاقدات من اللحوم
أشار إلى أن الشعبة ستقدم الكميات التى حصرتها للشركات المنتجة للسكر، تمهيدًا لتوفيرها كمخزون يمكن أن يساعدها فى استمرارية دورة التصنيع وتلبية احتياجات الموردين الخارجيين خلال تلك الفترة، كما يساعد الشركات فى البحث عن تعاقدات وعملاء جدد.
ونمت صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 25%، لتسجل 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ2.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
أوضح الفندى، أن الشركات المنتجة تورد السكر الخام الحر بسعر يتراوح بين 29 و30 ألف جنيه للطن لشركات الأغذية تحت إشراف وزارة التموين.
ذكر أن قرارات كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بتوحيد جهة التفتيش والاستمرار فى طرح أراضٍ صناعية وفتح ملف المصانع المتعثرة، تمنح مجتمع الأعمال الطمأنينة والثقة، وتحفز استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
لفت إلى أن الشعبة ناقشت التحديات التى تواجه الصناعة حاليًا، مثل ارتفاع أسعار الخامات العالمية مثل أسعار الكاكاو التى سجلت مستويات قياسية، وكيفية التعامل معها، ورغم ذلك، يرى أن الزيادات التى شهدتها أسعار الكاكاو لا تؤثر على المنافسة الخارجية، حيث أن الزيادات طرأت على جميع الشركات العالمية المنتجة للحلوى والشوكولاتة.
ارتفعت الأسعار العالمية للكاكاو إلى أكثر من 10 آلاف دولار للطن فى نيويورك، جراء تراجع المحاصيل فى غرب إفريقيا بسبب سوء الأحوال الجوية والأمراض التى تصيب المزارع القديمة.
MENAFN03092024000202011048ID1108633564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.