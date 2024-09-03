الفندى: 43 شركة غذائية تحتاج 225 ألف طن سكر حتى فبراير المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة اجتمعت خلال الأسبوع الماضى لحصر احتياجات الشركات من السكر الخام حتى نهاية فبراير المقبل، وللبدء فى إنتاج البنجر الجديد، وذلك لضمان سعر ثابت للتعاقدات التصديرية خلال تلك الفترة.

أضاف الفندى لـ”البورصة”، أن 43 شركة حلوى وشوكولاتة تقدمت باحتياجاتها التى بلغت نحو 225 ألف طن، وهى كمية تكفيها حتى فبراير المقبل، لضمان سعر تصدير ثابت للموردين الخارجيين وتعزيز المنافسة خارجيًا.

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أشار إلى أن الشعبة ستقدم الكميات التى حصرتها للشركات المنتجة للسكر، تمهيدًا لتوفيرها كمخزون يمكن أن يساعدها فى استمرارية دورة التصنيع وتلبية احتياجات الموردين الخارجيين خلال تلك الفترة، كما يساعد الشركات فى البحث عن تعاقدات وعملاء جدد.

ونمت صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 25%، لتسجل 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ2.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

أوضح الفندى، أن الشركات المنتجة تورد السكر الخام الحر بسعر يتراوح بين 29 و30 ألف جنيه للطن لشركات الأغذية تحت إشراف وزارة التموين.

ذكر أن قرارات كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بتوحيد جهة التفتيش والاستمرار فى طرح أراضٍ صناعية وفتح ملف المصانع المتعثرة، تمنح مجتمع الأعمال الطمأنينة والثقة، وتحفز استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

لفت إلى أن الشعبة ناقشت التحديات التى تواجه الصناعة حاليًا، مثل ارتفاع أسعار الخامات العالمية مثل أسعار الكاكاو التى سجلت مستويات قياسية، وكيفية التعامل معها، ورغم ذلك، يرى أن الزيادات التى شهدتها أسعار الكاكاو لا تؤثر على المنافسة الخارجية، حيث أن الزيادات طرأت على جميع الشركات العالمية المنتجة للحلوى والشوكولاتة.

ارتفعت الأسعار العالمية للكاكاو إلى أكثر من 10 آلاف دولار للطن فى نيويورك، جراء تراجع المحاصيل فى غرب إفريقيا بسبب سوء الأحوال الجوية والأمراض التى تصيب المزارع القديمة.