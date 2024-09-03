تعيين مديرين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (43) لسنة 2024 بتعيين مديرين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من:
1- السيدة أبرار عبدالعزيز محمود عبدالكريم مديراً لإدارة الموارد المالية.
2- السيد عبدالله علي عبدالله الرويعي مديراً لإدارة الموارد المالية.
المادة الثانية
يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني ندب المدراء المذكورين إلى أي جهة من الجهات الحكومية.
المادة الثالثة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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