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تعيين مديرين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني

9/3/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬43‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعيين‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬السيدة‭ ‬أبرار‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمود‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭.‬

2-‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬الرويعي‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يتولى‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ندب‭ ‬المدراء‭ ‬المذكورين‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

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