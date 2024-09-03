وزير الخارجية يتبادل وجهات النظر مع وفد الكونغرس حول أزمات المنطقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬وثيقة‭ ‬ومتينة‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬وبحث‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬‮

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وسلمان‭ ‬حسن‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬‮

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