Wednesday, 04 September 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يتبادل وجهات النظر مع وفد الكونغرس حول أزمات المنطقة

9/3/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬وثيقة‭ ‬ومتينة‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬وبحث‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬‮

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وسلمان‭ ‬حسن‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬‮

كلمات دالة

MENAFN03092024000055011008ID1108633312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث