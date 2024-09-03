وزير الخارجية يتبادل وجهات النظر مع وفد الكونغرس حول أزمات المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس بمقر الوزارة، وفدًا من الكونغرس الأمريكي، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء مناقشة مسارات العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي ترتكز على أسس وثيقة ومتينة من الاحترام والتقدير في ظل الحرص المتبادل بين البلدين على تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم التطلعات والأهداف المنشودة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر وبحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، وسلمان حسن الجلاهمة رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين بوزارة الخارجية.
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