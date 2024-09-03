..ويقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس، بزيارة لسفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى مملكة البحرين، لتقديم واجب العزاء في وفاة دولة الرئيس الدكتور سليم الحص، رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالجمهورية اللبنانية.
وقد أعرب وزير الخارجية عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية في وفاة دولة الرئيس الدكتور سليم الحص، مستذكرًا مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته الجليلة في خدمة وطنه وشعبه لتحقيق الازدهار والتنمية في الجمهورية اللبنانية، ودوره البارز في توطيد العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين في مختلف المجالات والإسهام في تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة والمستويات، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وأحباءه الصبر والسلوان.
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