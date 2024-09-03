..ويقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬دولة‭ ‬الرئيس‭ ‬الدكتور‭ ‬سليم‭ ‬الحص،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬مناقب‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الجليلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬وشعبه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬ودوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتنميتها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬روح‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جنانه،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أسرته‭ ‬وأحباءه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬

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