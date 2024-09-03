استشهاد 28 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المستمر على الضفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنين‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬لليوم‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والتي‭ ‬تسببت‭ ‬بدمار‭ ‬واسع‭ ‬واستشهد‭ ‬خلالها‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وعاودت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬دخول‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تركيزها‭ ‬عمليتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها‭. ‬

وأحصت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬سقوط‭ ‬31‭ ‬شهيدا‭ ‬ونحو‭ ‬130‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬28‭ ‬شهيدا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة،‭ ‬آخرهم‭ ‬طفلة‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬‮«‬استشهدت‭... ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفر‭ ‬دان‭ ‬غرب‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬ومحيطها‭ ‬بجنوب‭ ‬الضفة‭. ‬

ووفق‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬سقط‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ (‬18‭) ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬والأطراف‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬

وأفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬جنين‭ ‬استحالت‭ ‬ركاما‭ ‬وأتربة‭. ‬وأغلقت‭ ‬محال‭ ‬تجارية‭ ‬أبوابها،‭ ‬بينما‭ ‬بدت‭ ‬الشوارع‭ ‬مقفرة‭ ‬وخلت‭ ‬من‭ ‬المارة،‭ ‬فيما‭ ‬لوحظ‭ ‬عدد‭ ‬ضئيل‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬تتجول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬آليات‭ ‬وجرافات‭ ‬تابعة‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭. ‬

وبحسب‭ ‬بلدية‭ ‬جنين،‭ ‬فقد‭ ‬دمر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.

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وقال‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بشير‭ ‬مطاحن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬جرفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬بالكامل‭... ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وكوابل‭ ‬الاتصالات‭ ‬والكهرباء‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجريفها‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدء‭ ‬عدوانه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ودفع‭ ‬بآلياته‭ ‬الى‭ ‬جنين‭ ‬وطولكرم‭ ‬وطوباس‭ ‬ومخيماتها‭. ‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬طولكرم‭ ‬الحكومي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬فتى‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬آخرين‭ ‬خلال‭ ‬الاقتحام‭ ‬الأخير‭ ‬لمخيم‭ ‬طولكرم‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الفتى‭ ‬يبلغ‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬رأسه،‭ ‬ووالده‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭... ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬خاصرته‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬جمعية‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬بإصابة‭ ‬إحدى‭ ‬مسعفاتها‭ ‬‮«‬بشظايا‭ ‬في‭ ‬الوجه‮»‬‭.

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في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬جامعة‭ ‬بيرزيت‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬اقتحمت‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭.

‬وأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬الحرس‭ ‬الجامعي‭ ‬وعبثت‭ ‬بمحتويات‭ ‬مجلس‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬وصادرت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬ممتلكاته‭.‬