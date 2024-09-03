Wednesday, 04 September 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 28 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المستمر على الضفة

9/3/2024 7:20:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنين‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬لليوم‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والتي‭ ‬تسببت‭ ‬بدمار‭ ‬واسع‭ ‬واستشهد‭ ‬خلالها‭ ‬28‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وعاودت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬دخول‭ ‬مخيم‭ ‬طولكرم‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تركيزها‭ ‬عمليتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها‭. ‬

وأحصت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬سقوط‭ ‬31‭ ‬شهيدا‭ ‬ونحو‭ ‬130‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ ‬28‭ ‬شهيدا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بشمال‭ ‬الضفة،‭ ‬آخرهم‭ ‬طفلة‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬‮«‬استشهدت‭... ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفر‭ ‬دان‭ ‬غرب‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬ومحيطها‭ ‬بجنوب‭ ‬الضفة‭. ‬

ووفق‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬سقط‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ (‬18‭) ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬والأطراف‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬

وأفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬جنين‭ ‬استحالت‭ ‬ركاما‭ ‬وأتربة‭. ‬وأغلقت‭ ‬محال‭ ‬تجارية‭ ‬أبوابها،‭ ‬بينما‭ ‬بدت‭ ‬الشوارع‭ ‬مقفرة‭ ‬وخلت‭ ‬من‭ ‬المارة،‭ ‬فيما‭ ‬لوحظ‭ ‬عدد‭ ‬ضئيل‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬تتجول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬آليات‭ ‬وجرافات‭ ‬تابعة‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭. ‬

وبحسب‭ ‬بلدية‭ ‬جنين،‭ ‬فقد‭ ‬دمر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.

وقال‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بشير‭ ‬مطاحن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬جرفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬بالكامل‭... ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وكوابل‭ ‬الاتصالات‭ ‬والكهرباء‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجريفها‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدء‭ ‬عدوانه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ودفع‭ ‬بآلياته‭ ‬الى‭ ‬جنين‭ ‬وطولكرم‭ ‬وطوباس‭ ‬ومخيماتها‭. ‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬طولكرم‭ ‬الحكومي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬فتى‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬آخرين‭ ‬خلال‭ ‬الاقتحام‭ ‬الأخير‭ ‬لمخيم‭ ‬طولكرم‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الفتى‭ ‬يبلغ‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬رأسه،‭ ‬ووالده‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭... ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬خاصرته‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬جمعية‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬بإصابة‭ ‬إحدى‭ ‬مسعفاتها‭ ‬‮«‬بشظايا‭ ‬في‭ ‬الوجه‮»‬‭.

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬جامعة‭ ‬بيرزيت‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬اقتحمت‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭.
‬وأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬الحرس‭ ‬الجامعي‭ ‬وعبثت‭ ‬بمحتويات‭ ‬مجلس‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬وصادرت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬ممتلكاته‭.‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث