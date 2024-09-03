عبدالعزيز: التركيبة تغيرت 65% والإعداد منتصف سبتمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يرى‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أن‭ ‬إسناد‭ ‬مسؤولي‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬مهمة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬له‭ ‬شخصيا‭ ‬وقيادته‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬يشكل‭ ‬ذلك‭ ‬تحديا‭ ‬شخصيا‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬يسبقها‭ ‬تاريخها‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عليه‭ ‬اثنان‭.‬

وأشاد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬إياه‭ ‬مسؤولو‭ ‬النادي‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬وينجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬وفق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الأول‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الفريق‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬65 ‭%‬ ‭ ‬ولم‭ ‬يتبق‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬دافعت‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬طائرة‭ ‬النجمة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭ ‬إلا‭ ‬قرابة‭ ‬خمسة‭ ‬لاعبين‭.‬

‭ ‬وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬نحن‭ ‬خاطبنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬العناصر،‭ ‬والكثير‭ ‬منها‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬المخاطبات‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الانشغال‭ ‬بالمناسبات‭ ‬الدينية،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الحالات‭ ‬فقد‭ ‬قررنا‭ ‬وضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بدء‭ ‬الاستعداد‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬