عبدالعزيز: التركيبة تغيرت 65% والإعداد منتصف سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يرى الكابتن محمد عبدالعزيز أن إسناد مسؤولي نادي النجمة مهمة الفريق الأول للكرة الطائرة له شخصيا وقيادته خلال منافسات الموسم الجديد 2024-2025 يشكل ذلك تحديا شخصيا له على اعتبار أن طائرة النجمة يسبقها تاريخها الذي لا يختلف عليه اثنان.
وأشاد عبدالعزيز بالثقة التي أولاها إياه مسؤولو النادي متمنيا أن يكون في مستوى هذه الثقة وينجح في قيادة الفريق وفق الاستراتيجية المتفق عليها والتي تنص على بناء فريق خلال الموسم الأول.
ولفت مدرب طائرة النجمة إلى أنه قد طرأ على تشكيل الفريق تغيير كبير يصل إلى قرابة 65 % ولم يتبق من العناصر التي دافعت عن شعار طائرة النجمة خلال الموسم الفائت إلا قرابة خمسة لاعبين.
وتابع قائلا: نحن خاطبنا أكثر من ناد بشأن طلب الاستفادة من بعض العناصر، والكثير منها لم يرد على المخاطبات على اعتبار أن من المسؤولين من هو خارج البلاد، فضلا عن الانشغال بالمناسبات الدينية، وفي كل الحالات فقد قررنا وضمن الاستراتيجية بدء الاستعداد إلى منافسات الموسم الجديد اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري.
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