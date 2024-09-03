الحلقات الأولمبية على برج إيفل تثير الجدل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسبّبت‭ ‬رغبة‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬آن‭ ‬هيدالغو‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬الحلقات‭ ‬الأولمبية‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬بجدل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وحتى‭ ‬أن‭ ‬أحفاد‭ ‬مصمم‭ ‬هذا‭ ‬المعلم‭ ‬التاريخي‭ ‬غوستاف‭ ‬إيفل‭ ‬أدانوا‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

وشكلت‭ ‬الحلقات‭ ‬الأولمبية‭ ‬خلفية‭ ‬لصور‭ ‬السيلفي‭ ‬التي‭ ‬التقطها‭ ‬زوار‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬و11‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬واعتبرت‭ ‬صورة‭ ‬تعكس‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الصيفية‭.‬

وأعلنت‭ ‬هيدالغو‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬تنوي‭ ‬إزالة‭ ‬الحلقات‭ ‬الثقيلة‭ ‬جدا‭ ‬واستبدالها‭ ‬بنسخة‭ ‬أخف‭ ‬وزنا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبقائها‭ ‬على‭ ‬المعلم‭ ‬التاريخي‭.‬

لكن‭ ‬جمعية‭ ‬أحفاد‭ ‬غوستاف‭ ‬إيفل‭ ‬ترفض‭ ‬هذه‭ ‬الخطة،‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬مناسبا‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬رمزا‭ ‬لباريس‭ ‬وفرنسا‭ ‬بأكملها‭ ‬منذ‭ ‬بنائه‭ ‬قبل‭ ‬135‭ ‬عاما،‭ ‬يحمل‭ ‬رمز‭ ‬منظمة‭ ‬خارجية‭ ‬مضافة‭ ‬إليه‭ ‬بشكل‭ ‬دائم،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬مكانتها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬أوليفييه‭ ‬بيرتيلو‭-‬إيفل،‭ ‬وهو‭ ‬حفيد‭ ‬الحفيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬غوستاف‭ ‬إيفل،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬العائلة‭ ‬لم‭ ‬تر‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬الحلقات‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مركزا‭ ‬إعلانيا‭. ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬لآن‭ ‬هيدالغو‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالحلقات‭ ‬الأولمبية،‭ ‬وليس‭ ‬أنها‭ ‬قررت‭ ‬ذلك،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقوم‭ ‬بمناقشة‭ ‬الفكرة‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬بلدية‭ ‬باريس‭ ‬والأفراد‭ ‬المعنيين‮»‬‭.‬

وأثارت‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬رشيدة‭ ‬داتي،‭ ‬المعارضة‭ ‬لهيدالغو‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬شكوكا‭ ‬حول‭ ‬الفكرة،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬زعيمة‭ ‬المدينة‭ ‬الاشتراكية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬إجراءات‭ ‬حماية‭ ‬المباني‭ ‬التاريخية‭.‬

وقالت‭ ‬داتي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬نصب‭ ‬تذكاري‭ ‬محمي،‭ ‬وهو‭ ‬نتيجة‭ ‬عمل‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬مهندس‭ ‬ومصمم‭ ‬هائل‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬متباينة،‭ ‬لكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الباريسيين‭ ‬بدوا‭ ‬معارضين‭ ‬لفكرة‭ ‬تعديل‭ ‬رمز‭ ‬المدينة‭ ‬المصنف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اليونيسكو‭ ‬ضمن‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭.‬