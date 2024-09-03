خدادادي أول لاجئة تحرز ميدالية في البارالمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – (وام): أصبحت الأفغانية زكية خدادادي أول لاعبة من فريق وفد اللاجئين تحرز ميدالية بارالمبية، وذلك بعد فوزها بميدالية برونزية في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» في رياضة التايكواندو فئة 47 كيلوجراما.
ويبلغ عدد الوفود المشاركة في الألعاب البارالمبية بباريس 184 وفداً بارالمبيا، من بينهم وفداً يضم 8 رياضيين من اللاجئين أصحاب الهمم من حول العالم، سمحت لهم اللجنة البارالمبية الدولية في المنافسة في «باريس 2024» تحت علم الألعاب البارالمبية.
وباتت زكية (25 عاماً)، التي حصلت على حق اللجوء لفرنسا عام 2021، في أن تكون أول رياضية من فريق اللاجئين تفوز بميدالية بارالمبية، علماً بانها سجلت أول ظهور لها في طوكيو 2020 بعد أيام من إجلائها من كابول.
واعتبرت اللاعبة، وفق موقع اللجنة البارالمبية الدولية، ان حصولها على ميدالية برونزية في «باريس 2024» بمثابة وسام لجميع لاجئي العالم.
وتأمل زكية في المشاركة في دورة الألعاب المقبلة بلوس أنجلس 2028، والحصول على عدد أكبر من الميداليات من خلال مشاركتها في رياضة التايكوندو وألعاب أخرى منها ألعاب القوى.
MENAFN03092024000055011008ID1108633306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.