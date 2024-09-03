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خدادادي أول لاجئة تحرز ميدالية في البارالمبية

9/3/2024 7:20:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬أصبحت‭ ‬الأفغانية‭ ‬زكية‭ ‬خدادادي‭ ‬أول‭ ‬لاعبة‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬وفد‭ ‬اللاجئين‭ ‬تحرز‭ ‬ميدالية‭ ‬بارالمبية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬فئة‭ ‬47‭ ‬كيلوجراما‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬بباريس‭ ‬184‭ ‬وفداً‭ ‬بارالمبيا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وفداً‭ ‬يضم‭ ‬8‭ ‬رياضيين‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬سمحت‭ ‬لهم‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭.‬

وباتت‭ ‬زكية‭ (‬25‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬لفرنسا‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬رياضية‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬اللاجئين‭ ‬تفوز‭ ‬بميدالية‭ ‬بارالمبية،‭ ‬علماً‭ ‬بانها‭ ‬سجلت‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إجلائها‭ ‬من‭ ‬كابول‭.‬

واعتبرت‭ ‬اللاعبة،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬ان‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بمثابة‭ ‬وسام‭ ‬لجميع‭ ‬لاجئي‭ ‬العالم‭.‬

وتأمل‭ ‬زكية‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المقبلة‭ ‬بلوس‭ ‬أنجلس‭ ‬2028،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬وألعاب‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭.‬

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