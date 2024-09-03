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اختبارات متوازنة للمنتخبات العربية ووجوه شابة

9/3/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جوهانسبرغ‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبحث‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬الـ35‭ ‬التي‭ ‬يحتضنها‭ ‬المغرب‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭ ‬و18‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬وبالتالي‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬خيبتها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تتويج‭ ‬منتخب‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭) ‬الذي‭ ‬يستهل‭ ‬مشواره‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبا‭ ‬عربيا‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬الموريتاني‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬بوتسوانا‭ ‬السبت‭.‬

واكتملت‭ ‬صفوف‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬بالتحاق‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬صلاح،‭ ‬يُعوّل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬أبرزهم‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬ومحمود‭ ‬حسن‭ (‬تريزيغيه‭) ‬وعمر‭ ‬مرموش،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭.‬

وسيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬حذرا‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة،‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬لاعبين‭ ‬جيدين‭ ‬أبرزهم‭ ‬مدافع‭ ‬فياريال‭ ‬الإسباني‭ ‬لوغان‭ ‬كوشتا‭.‬

ويتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬الموريتاني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬القمري‭ ‬أمير‭ ‬عبدو‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬نظيره‭ ‬البوتسواني‭ ‬في‭ ‬نواكشوط‭.‬


مواجهة‭ ‬ثأرية‭ ‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬مواجهة‭ ‬ثأرية‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ميلود‭ ‬هدفي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬وهران‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬توغو‭ ‬نظيرتها‭ ‬ليبيريا‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الاستوائي‭ ‬قد‭ ‬صدم‭ ‬‮«‬ثعالب‭ ‬الصحراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬للنسخة‭ ‬الماضية‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إطاحته‭ ‬مبكرا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭.‬

ويعاني‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬الخضر‮»‬‭ ‬السويسري‭ ‬فلاديمير‭ ‬بيتكوفيتش‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬تشكيلته،‭ ‬أبرزها‭ ‬للظهير‭ ‬ريان‭ ‬آيت‭- ‬نوري‭ ‬وهشام‭ ‬بوداوي‭ ‬وأمير‭ ‬سعيود‭ ‬وفارس‭ ‬شايبي‭.‬

ويُعوّل‭ ‬بيتكوفيتش‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬الخبرة‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رامي‭ ‬بنسبعيني‭ ‬ويوسف‭ ‬عطال‭ ‬واسماعيل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬وبغداد‭ ‬بونجاح‭ ‬وسعيد‭ ‬بن‭ ‬رحمة‭.‬

وأقر‭ ‬بيتكوفيتش‭ ‬بصعوبة‭ ‬اللقاء‭ ‬وكذلك‭ ‬المباراة‭ ‬التالية‭ ‬ضد‭ ‬ليبيريا‭ ‬في‭ ‬مونروفيا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬اننا‭ ‬أمام‭ ‬مباراتين‭ ‬صعبتين‭ ‬لكننا‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أنفسنا،‭ ‬وندرك‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬ثأرية،‭ ‬فأنا‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬حاضرا‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬هو‭ ‬منتخب‭ ‬جيد‭ ‬يتمتع‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الصفات،‭ ‬لكننا‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬النقاط‭ ‬كاملة،‭ ‬أما‭ ‬ضد‭ ‬ليبيريا‭ ‬سنلعب‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬اصطناعية‭ ‬لكن‭ ‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬للاستعداد‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬أنيس‭ ‬حاج‭ ‬موسى‭ ‬جناح‭ ‬فينورد‭ ‬روتردام‭ ‬الهولندي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الانطلاقة‭ ‬المثالية‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬لكننا‭ ‬سنفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراتين‭ ‬حتى‭ ‬نحقق‭ ‬انطلاقة‭ ‬مثالية‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬منتخب‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬


رهان‭ ‬تونسي‭ ‬على‭ ‬البنزرتي‭ ‬

ويفتتح‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬مبارياته‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بمواجهة‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬مدغشقر‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬حمادي‭ ‬العقربي‮»‬‭ ‬غدا‭ ‬الخميس،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الغامبي‭ ‬في‭ ‬موروني‭.‬

ويعتمد‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قرطاج‮»‬‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬المدرب‭ ‬فوزي‭ ‬البنزرتي‭ ‬الذي‭ ‬جدد‭ ‬الثقة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المخضرمين‭ ‬أبرزهم‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬يوسف‭ ‬المساكني‭ ‬وفرجاني‭ ‬ساسي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬مثل‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬أمان‭ ‬الله‭ ‬مميش‭ ‬والمدافعين‭ ‬منتصر‭ ‬الطالبي‭ ‬ويان‭ ‬فاليري‭ ‬وديلان‭ ‬برون،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬إلياس‭ ‬سخيري،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يغيب‭ ‬حنبعل‭ ‬المجبري‭.‬

وأكد‭ ‬البنزرتي‭ ‬إمكانية‭ ‬النجاح‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬المحيطة‭ ‬‮«‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬لمنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬قاريا‭ ‬يُعدّ‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬الكرة‭ ‬التونسية‭ ‬وتواضع‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬مواهب‭ ‬فنية‭ ‬ممتازة‭ ‬وسنسعى‭ ‬خلال‭ ‬المباراتين‭ ‬المقبلتين‭ ‬الى‭ ‬الظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومي‭ ‬والتوازن‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬لاستسهال‭ ‬أي‭ ‬منافس‮»‬‭.‬


المغرب‭ ‬لاستكمال‭ ‬التألق‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتخب‭ ‬الليبي‭ ‬نظيره‭ ‬الرواندي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بملعب‭ ‬طرابلس‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬نيجيريا‭ ‬ضيفه‭ ‬بنين‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أبوجا‭.‬

واستدعى‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬فرسان‭ ‬المتوسط‮»‬‭ ‬الصربي‭ ‬ميلوفان‭ ‬سريدويفيتش‭ ‬‮«‬ميتشو‮»‬‭ ‬موهبة‭ ‬فريق‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬للشباب‭ (‬تحت‭ ‬19‭ ‬عاما‭) ‬أحمد‭ ‬المسماري،‭ ‬فيما‭ ‬اعتذر‭ ‬المعتصم‭ ‬بالله‭ ‬المصراتي‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ضمانه‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬كمضيف،‭ ‬يبحث‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬فترته‭ ‬الزاهية،‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬غمار‭ ‬التصفيات‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ويفتتحها‭ ‬بمواجهة‭ ‬ضيفه‭ ‬الغابوني‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أدرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أكادير‭.‬

وعزز‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬تشكيلته‭ ‬بأسماء‭ ‬شابة‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬برونزية‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬زكريا‭ ‬الواحيدي‭ ‬وبلال‭ ‬الخنوس‭ ‬وأمير‭ ‬ريتشاردسون،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ادم‭ ‬أزنو،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نجومه‭ ‬الحارس‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬وأشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬ونصير‭ ‬مزراوي‭ ‬وسفيان‭ ‬أمرابط‭ ‬وبراهيم‭ ‬دياس‭ ‬وحكيم‭ ‬زياش‭ ‬ويوسف‭ ‬النصيري‭ ‬والهداف‭ ‬سفيان‭ ‬رحيمي‭.‬

وتلعب‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬أمام‭ ‬ليسوتو‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ12‭.‬

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