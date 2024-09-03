ست بطاقات آسيوية مباشرة على المحك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هونغ‭ ‬كونغ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬بطاقات‭ ‬مباشرة،‭ ‬ينطلق‭ ‬الخميس‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬منتخباً‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭.‬

وسيضمن‭ ‬العرب‭ ‬حسابياً‭ ‬بطاقة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬صاحبة‭ ‬أفضل‭ ‬انجاز‭ ‬آسيوي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المونديال،‭ ‬عندما‭ ‬حلت‭ ‬رابعة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬2002‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬نحو‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل،‭ ‬هي‭ ‬اليابان‭ ‬وأستراليا‭ ‬والسعودية‭.‬

وتبدو‭ ‬قطر،‭ ‬مضيفة‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬مرشحة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬أيضا‭ ‬الإمارات‭.‬

وتتوزع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬فيتأهل‭ ‬البطل‭ ‬والوصيف‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬جولات‭ ‬ممتدة‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬ويتوافر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬الملحق‭ ‬الدولي‭.‬

ويُفتتح‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بمباراة‭ ‬أستراليا‭ ‬وضيفتها‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فود‭ ‬كوست،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬تأهلها‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭.‬

نجح‭ ‬‮«‬سوكروز‮»‬‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بسجل‭ ‬مثالي،‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬هدفاً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه،‭ ‬وهو‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬من‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين‭ ‬عندما‭ ‬سلك‭ ‬طريقاً‭ ‬طويلاً‭ ‬عبر‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سقطت‭ ‬البحرين‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭ (‬2006،‭ ‬2010‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬دولي‭ ‬ضد‭ ‬أستراليا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭.‬





الصين‭ ‬لن‭ ‬تذهب‭ ‬

مستسلمة‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬

المنتخب‭ ‬الوحيد‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬اليابان‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭ ‬غريمتها‭ ‬الصين،‭ ‬المشاركة‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬2002‭ ‬والمتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬تايلاند،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬سايتاما‭.‬

ستواجه‭ ‬بطلة‭ ‬آسيا‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬الصين‭ ‬للمرّة‭ ‬الأربعين،‭ ‬باحثة‭ ‬عن‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬غريمتها‭ ‬لأن‭ ‬هزيمتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمامها‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬1998‭ ‬قبل‭ ‬16‭ ‬مواجهة‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬الصين‭ ‬الكرواتي‭ ‬المخضرم‭ ‬برانكو‭ ‬إيفانكوفيتش‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬مستسلمين‮»‬‭.‬

يتطلع‭ ‬‮«‬الساموراي‭ ‬الأزرق‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬الثامن‭ ‬توالياً،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات،‭ ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬منها‭.‬





تفوّق‭ ‬سعودي

على‭ ‬إندونيسيا‭ ‬

وبعد‭ ‬فوز‭ ‬تاريخي‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬توديعه‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬يتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬والسابع‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمامها‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ (‬12‭ ‬فوزاً‭).‬

وإندونيسيا‭ ‬هي‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬تحلم‭ ‬بالظهور‭ ‬لأوّل‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬النهائيات،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬1938‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬جزر‭ ‬الهند‭ ‬الشرقية‭ ‬قبل‭ ‬الاستقلال‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬صاحبة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الآسيوي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ (‬11‭)‬،‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬عربية‭ ‬هي‭ ‬العراق،‭ ‬الأردن،‭ ‬عمان،‭ ‬فلسطين‭ ‬والكويت‭.‬

يستضيف‭ ‬‮«‬محاربو‭ ‬تايغوك‮»‬‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬سيئول،‭ ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬خسارة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭ ‬2013‭.‬

يقود‭ ‬المضيف‭ ‬نجم‭ ‬هجوم‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭-‬مين،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬العريق‭ ‬عرف‭ ‬مطبات‭ ‬كثيرة‭ ‬وتعيين‭ ‬رابع‭ ‬مدرب‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬مع‭ ‬قدوم‭ ‬هونغ‭ ‬ميونغ‭-‬بو،‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬إثر‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬0-2‭.‬

قال‭ ‬هونغ‭ ‬الذي‭ ‬درّب‭ ‬كوريا‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬البرازيل‭ ‬2014‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتمارين‭ ‬قبل‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‮»‬‭.‬

وفلسطين‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة‭ ‬محققة‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الاطلاق،‭ ‬تخوض‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬باحثة‭ ‬عن‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركاتها‭ ‬في‭ ‬المونديال‭.‬





العراق‭ ‬يستقبل‭ ‬

عمان‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬البصرة،‭ ‬يواصل‭ ‬العراق‭ ‬بحثه‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬أولى‭ ‬عام‭ ‬1986،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الثلاثين‭ ‬بينهما،‭ ‬فيما‭ ‬خيّم‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬مبارياتهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬العمانيون‭ ‬أبداً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ (‬خسروا‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬7‭).‬

ويتطلع‭ ‬الأردن‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نتيجة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬المضيفة‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬إلى‭ ‬بطاقة‭ ‬مونديالية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ومحو‭ ‬ألم‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬القاري‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تبحث‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬مرّة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬1982،‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬





إيران‭ ‬لظهور‭ ‬سابع‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬تتطلع‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬16‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات،‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬وسابع‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬عندما‭ ‬تبدأ‭ ‬مشوار‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬ضيفتها‭ ‬قرغيزستان‭ ‬في‭ ‬فولاد‭ ‬شهر‭.‬

وبعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الاستضافة،‭ ‬تبحث‭ ‬قطر،‭ ‬بطلة‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين،‭ ‬عن‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬التصفيات‭.‬

يلاقي‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬جاره‭ ‬الإماراتي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ (‬11‭ ‬فوزاً‭) ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬التنافسية‭.‬

أما‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬1990،‭ ‬فتبحث‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬وضم‭ ‬مدربها‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬مجنسين‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلتها‭.‬

وتلعب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬طرد‭ ‬شبح‭ ‬تصفيات‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مقعد‭ ‬مباشر‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬المشاركة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬1966‭ ‬و2010،‭ ‬في‭ ‬طشقند‭. ‬وتقام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬