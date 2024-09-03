Wednesday, 04 September 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ست بطاقات آسيوية مباشرة على المحك

9/3/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هونغ‭ ‬كونغ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬بطاقات‭ ‬مباشرة،‭ ‬ينطلق‭ ‬الخميس‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬منتخباً‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭.‬

وسيضمن‭ ‬العرب‭ ‬حسابياً‭ ‬بطاقة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬صاحبة‭ ‬أفضل‭ ‬انجاز‭ ‬آسيوي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المونديال،‭ ‬عندما‭ ‬حلت‭ ‬رابعة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬2002‭.‬

وتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬نحو‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل،‭ ‬هي‭ ‬اليابان‭ ‬وأستراليا‭ ‬والسعودية‭.‬

وتبدو‭ ‬قطر،‭ ‬مضيفة‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬مرشحة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬أيضا‭ ‬الإمارات‭.‬

وتتوزع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬فيتأهل‭ ‬البطل‭ ‬والوصيف‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬جولات‭ ‬ممتدة‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬ويتوافر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬الملحق‭ ‬الدولي‭.‬

ويُفتتح‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بمباراة‭ ‬أستراليا‭ ‬وضيفتها‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فود‭ ‬كوست،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬تأهلها‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭.‬

نجح‭ ‬‮«‬سوكروز‮»‬‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بسجل‭ ‬مثالي،‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬هدفاً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه،‭ ‬وهو‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تأهل‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬من‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين‭ ‬عندما‭ ‬سلك‭ ‬طريقاً‭ ‬طويلاً‭ ‬عبر‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سقطت‭ ‬البحرين‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭ (‬2006،‭ ‬2010‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬دولي‭ ‬ضد‭ ‬أستراليا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭.‬


الصين‭ ‬لن‭ ‬تذهب‭ ‬

مستسلمة‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬

المنتخب‭ ‬الوحيد‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬اليابان‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭ ‬غريمتها‭ ‬الصين،‭ ‬المشاركة‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬2002‭ ‬والمتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬تايلاند،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬سايتاما‭.‬

ستواجه‭ ‬بطلة‭ ‬آسيا‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬الصين‭ ‬للمرّة‭ ‬الأربعين،‭ ‬باحثة‭ ‬عن‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬غريمتها‭ ‬لأن‭ ‬هزيمتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمامها‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬1998‭ ‬قبل‭ ‬16‭ ‬مواجهة‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬الصين‭ ‬الكرواتي‭ ‬المخضرم‭ ‬برانكو‭ ‬إيفانكوفيتش‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬مستسلمين‮»‬‭.‬

يتطلع‭ ‬‮«‬الساموراي‭ ‬الأزرق‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬الثامن‭ ‬توالياً،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات،‭ ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬منها‭.‬


تفوّق‭ ‬سعودي

على‭ ‬إندونيسيا‭ ‬

وبعد‭ ‬فوز‭ ‬تاريخي‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬توديعه‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬يتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬والسابع‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمامها‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ (‬12‭ ‬فوزاً‭).‬

وإندونيسيا‭ ‬هي‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬تحلم‭ ‬بالظهور‭ ‬لأوّل‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬النهائيات،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬1938‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬جزر‭ ‬الهند‭ ‬الشرقية‭ ‬قبل‭ ‬الاستقلال‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬صاحبة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الآسيوي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ (‬11‭)‬،‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬عربية‭ ‬هي‭ ‬العراق،‭ ‬الأردن،‭ ‬عمان،‭ ‬فلسطين‭ ‬والكويت‭.‬

يستضيف‭ ‬‮«‬محاربو‭ ‬تايغوك‮»‬‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬سيئول،‭ ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬خسارة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭ ‬2013‭.‬

يقود‭ ‬المضيف‭ ‬نجم‭ ‬هجوم‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭-‬مين،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬العريق‭ ‬عرف‭ ‬مطبات‭ ‬كثيرة‭ ‬وتعيين‭ ‬رابع‭ ‬مدرب‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬مع‭ ‬قدوم‭ ‬هونغ‭ ‬ميونغ‭-‬بو،‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬إثر‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬0-2‭.‬

قال‭ ‬هونغ‭ ‬الذي‭ ‬درّب‭ ‬كوريا‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬البرازيل‭ ‬2014‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتمارين‭ ‬قبل‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‮»‬‭.‬

وفلسطين‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة‭ ‬محققة‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الاطلاق،‭ ‬تخوض‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬باحثة‭ ‬عن‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركاتها‭ ‬في‭ ‬المونديال‭.‬


العراق‭ ‬يستقبل‭ ‬

عمان‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬البصرة،‭ ‬يواصل‭ ‬العراق‭ ‬بحثه‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬أولى‭ ‬عام‭ ‬1986،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الثلاثين‭ ‬بينهما،‭ ‬فيما‭ ‬خيّم‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬مبارياتهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬العمانيون‭ ‬أبداً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ (‬خسروا‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬7‭).‬

ويتطلع‭ ‬الأردن‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نتيجة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬المضيفة‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬إلى‭ ‬بطاقة‭ ‬مونديالية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ومحو‭ ‬ألم‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬القاري‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تبحث‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬مرّة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬1982،‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬


إيران‭ ‬لظهور‭ ‬سابع‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬تتطلع‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬16‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات،‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬وسابع‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬عندما‭ ‬تبدأ‭ ‬مشوار‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬ضيفتها‭ ‬قرغيزستان‭ ‬في‭ ‬فولاد‭ ‬شهر‭.‬

وبعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الاستضافة،‭ ‬تبحث‭ ‬قطر،‭ ‬بطلة‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين،‭ ‬عن‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬التصفيات‭.‬

يلاقي‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬جاره‭ ‬الإماراتي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ (‬11‭ ‬فوزاً‭) ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬التنافسية‭.‬

أما‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬1990،‭ ‬فتبحث‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬وضم‭ ‬مدربها‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬مجنسين‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلتها‭.‬

وتلعب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬طرد‭ ‬شبح‭ ‬تصفيات‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مقعد‭ ‬مباشر‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬المشاركة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬1966‭ ‬و2010،‭ ‬في‭ ‬طشقند‭. ‬وتقام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث