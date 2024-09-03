الكويت والإمارات وقعتا 8 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالله بن زايد: الإمارات تؤكد موقفها بأن حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
وزيرا خارجية البلدين استعرضا أواصر العلاقات التاريخية والوثيقة وأوجه التعاون وميادين تطويرها وتنميتها.. واليحيا افتتح المقر الجديد لسفارتنا في أبوظبي
مذكرات التفاهم شملت مجالات التقييس والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والمشتريات والصناعات الدفاعية.. والبرامج التنفيذية تعزز التعاون التربوي والرياضي والثقافي
افتتح وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الأول الاثنين المقر الجديد لسفارتنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للوزير اليحيا والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.
إلى ذلك، استعرض وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال الزيارة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أواصر العلاقات التاريخية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
هذا، وعقدت الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمس الأول الإثنين أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لـ «كونا» إنه ترأس وفد الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حين ترأس وفد دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد.
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين جميع القطاعات في البلدين الشقيقين وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وذكرت أن أعمال اللجنة المشتركة توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين تعزيز المتانة الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والمهمة. وأشارت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال أنشطة التقييس ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بمجال البنية التحتية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين الجانبين 2024-2027 وبرنامج تنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026 علاوة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024-2026.
كما وقع الجانبان إضافة إلى ذلك مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني ومذكرة تفاهم في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية ومحضر اللجنة المشتركة بين البلدين.
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