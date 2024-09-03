الكويت والإمارات وقعتا 8 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي



عبدالله بن زايد: الإمارات تؤكد موقفها بأن حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط

وزيرا خارجية البلدين استعرضا أواصر العلاقات التاريخية والوثيقة وأوجه التعاون وميادين تطويرها وتنميتها.. واليحيا افتتح المقر الجديد لسفارتنا في أبوظبي مذكرات التفاهم شملت مجالات التقييس والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والمشتريات والصناعات الدفاعية.. والبرامج التنفيذية تعزز التعاون التربوي والرياضي والثقافي



افتتح الخارجية عبدالله اليحيا أمس الأول الاثنين المقر الجديد لسفارتنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للوزير اليحيا والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

إلى ذلك، استعرض وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال الزيارة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أواصر العلاقات التاريخية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

هذا، وعقدت الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمس الأول الإثنين أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لـ «كونا» إنه ترأس وفد الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حين ترأس وفد دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين جميع القطاعات في البلدين الشقيقين وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وذكرت أن أعمال اللجنة المشتركة توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين تعزيز المتانة الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والمهمة. وأشارت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال أنشطة التقييس ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بمجال البنية التحتية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين الجانبين 2024-2027 وبرنامج تنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026 علاوة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2024-2026.

كما وقع الجانبان إضافة إلى ذلك مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني ومذكرة تفاهم في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية ومحضر اللجنة المشتركة بين البلدين.