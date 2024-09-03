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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

9/3/2024 3:37:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 3/9/2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:

"استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة التي قام بها معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لترؤس أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي عقدت مؤخرا في العاصمة أبو ظبي وفحوى لقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي تناول أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق مصالح شعبيهما إضافة إلى دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.
كما تطرق معاليه إلى نتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة والتي جرى خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والهامة.
كما أحاط معاليه المجلس علما بافتتاح المقر الجديد لسفارة دولة الكويت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها الوفد الصيني الحكومي مؤخرا للبلاد واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته معالي الدكتورة نورة محمد المشعان وزير الأشغال العامة بشأن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى ومنها تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله بهدف خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة استكمالا وترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمته معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام حول لقائها الوفد الصيني الحكومي وبمشاركة وزارة الخارجية الذي تركز على بحث تفاصيل وآليات البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله الذي سيكون له بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد.
ونظرا لقرب بدء العام الدراسي الجديد، وانطلاقا من حرص ‏الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة للطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية في جميع المحافظات اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر عبدالله الجلال بشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسي 2024-2025 والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل اللجان المختصة بإعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس وتأمين كوادر التعليم والهيئة التدريسية والكتب الدراسية واختيار عدد من شركات التغذية للمقاصف المدرسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر عبدالله الجلال والعاملون في وزارة التربية لتحقيق أفضل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد معربا عن تمنياته لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح للنهوض بالبلاد ورفعة شأنه داعيا إلى بذل أقصى الجهود لتوفير المناخ المناسب لزيادة التحصيل العلمي وتعظيم جدواه بما يسهم في خلق جيل متعلم قادر على تحمل مسؤولياته في بناء الوطن وتقدمه.
ومن جانب آخر وجه مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بشأن تشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية لضمان تطبيق قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 بشأن المحافظة على المحميات الطبيعية وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال ويأتي هذا من منطلق المسؤولية والتنسيق الدائم مع برنامج لجنة الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة في دولة الكويت.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة إلى اللاعب الكويتي فيصل الراجحي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في نهائيات الـ5000 متر لمسابقة الجري على الكرسي ضمن دورة الألعاب البارالمبية والتي تقام في باريس متمنيا دوام التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية والإقليمية والدولية".(النهاية)

ط أ ب




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