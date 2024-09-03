نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل: حققنا 80٪ من استراتيجية سوق العمل

(MENAFN
- Al Watan)
استعرض نائب وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين خلال استضافته في ديوانية الكُتَّاب بمقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي بمدينة الرياض أبرز منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات سوق العمل، وعلى رأسها تحقيق 80% من إستراتيجية سوق العمل المعتمدة من مجلس الوزراء عام 2020، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ مبيناً أن الإستراتيجية تتضمن إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص؛ بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع مستوى مهارات الكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة، وكذلك خفض معدلات البطالة.
وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل أن التعديلات في نظام العمل التي صدرت مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء جاءت لتواكب التسارع الحاصل في سوق العمل؛ مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة مواد النظام واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية، ويمكّن من تحقيق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل.
MENAFN03092024000089011017ID1108632582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.