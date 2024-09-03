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قائد القوات البرية بجيش الاحتلال يستقيل من منصبه

9/3/2024 3:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قائد القوات البرية، تامير يدعي، استقال من منصبه لأسباب شخصية.
وبعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، قبل أشهر، توقّعت وسائل إعلام إسرائيلية حدوث سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور التحقيقات الداخلية في الجيش، المتوقعة خلال الصيف المقبل.

ومن بين القيادات المتوقع أن تقدم استقالتها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ونائبه أمير برعام، إلى جانب قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان رغم أنه كان في منصبه لمدة شهرين فقط قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما يتوقع أن يقدم سلفه أليعزر طوليدانو استقالته أيضا، وكذلك الحال بالنسبة لقائد شعبة العمليات شلومي بيندر، الذي يتوقع أن يقدم استقالته بسبب الانتقادات التي وُجهت له بخصوص نقل كتائب من قيادة فرقة غزة إلى الضفة الغربية عشية 7 أكتوبر.

ومن المفارقات أن بيندر مرشح لخلافة هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيل، رغم التوقعات بتقديم استقالته أيضا خلال الفترة المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تجر استقالة هاليفا استقالات كثيرة داخل شعبة الاستخبارات العسكرية المعروفة اختصارا بالعبرية باسم "أمان".-(وكالات)

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