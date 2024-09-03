قائد القوات البرية بجيش الاحتلال يستقيل من منصبه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "تايمز
أوف إسرائيل" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قائد القوات البرية، تامير يدعي، استقال من منصبه لأسباب
شخصية.
وبعد استقالة
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، قبل أشهر، توقّعت وسائل
إعلام إسرائيلية حدوث سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال
الأسابيع المقبلة أو بعد صدور التحقيقات الداخلية في الجيش، المتوقعة خلال الصيف
المقبل.
ومن بين
القيادات المتوقع أن تقدم استقالتها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ونائبه أمير
برعام، إلى جانب قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبية يارون
فينكلمان رغم أنه كان في منصبه لمدة شهرين فقط قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما يتوقع أن
يقدم سلفه أليعزر طوليدانو استقالته أيضا، وكذلك الحال بالنسبة لقائد شعبة
العمليات شلومي بيندر، الذي يتوقع أن يقدم استقالته بسبب الانتقادات التي وُجهت له
بخصوص نقل كتائب من قيادة فرقة غزة إلى الضفة الغربية عشية 7 أكتوبر.
ومن المفارقات
أن بيندر مرشح لخلافة هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيل، رغم
التوقعات بتقديم استقالته أيضا خلال الفترة المقبلة.
وبالإضافة إلى
ذلك، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تجر استقالة هاليفا استقالات كثيرة داخل شعبة
الاستخبارات العسكرية المعروفة اختصارا بالعبرية باسم "أمان".-(وكالات)
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