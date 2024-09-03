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إحراق عداءة بعد عودتها من الأولمبياد

9/3/2024 3:17:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد عودة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي، التي تقيم في كينيا، من مشاركتها في أولمبياد باريس تعرضت لحادث مأساوي نفذه صديقها.
وكانت تشيبيتيغي، التي احتلت المركز الـ44 في أولمبياد باريس، قد تعرضت لحادث في منزلها بمقاطعة ترانس نزويا غرب كينيا، وفقا لوسائل إعلام.
وأفاد جيريمايا أولي كوسيوم، قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما، الاثنين، بأن صديق تشيبيتيغي، الذي يدعى ديكسون نديما، اشترى كمية من البنزين، ليُشعل النار بها إثر شجار دار بينهما، الأحد الماضي.
وتسببت النار في إصابة صديق العداءة الأوغندية بحروق أيضا، وتم نقلهما لتلقي العلاج حاليا في مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.
وفي حين ذكر والدا تشيبيتيغي أن ابنتهما اشترت قطعة أرض في ترانس نزويا، لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن تم سماع تشيبيتيغي وصديقها نديما يتجادلان حول الأرض التي تم إنشاء المنزل عليها قبل اندلاع الحريق وإصابتهما بحروق، التي غطت نحو 75 % من جسدها.

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