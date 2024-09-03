إحراق عداءة بعد عودتها من الأولمبياد

(MENAFN
- Al Watan)
بعد عودة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي، التي تقيم في كينيا، من مشاركتها في أولمبياد باريس تعرضت لحادث مأساوي نفذه صديقها.
وكانت تشيبيتيغي، التي احتلت المركز الـ44 في أولمبياد باريس، قد تعرضت لحادث في منزلها بمقاطعة ترانس نزويا غرب كينيا، وفقا لوسائل إعلام.
وأفاد جيريمايا أولي كوسيوم، قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما، الاثنين، بأن صديق تشيبيتيغي، الذي يدعى ديكسون نديما، اشترى كمية من البنزين، ليُشعل النار بها إثر شجار دار بينهما، الأحد الماضي.
وتسببت النار في إصابة صديق العداءة الأوغندية بحروق أيضا، وتم نقلهما لتلقي العلاج حاليا في مستشفى
موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.
وفي حين ذكر والدا تشيبيتيغي أن ابنتهما اشترت قطعة أرض في ترانس نزويا، لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن تم سماع تشيبيتيغي وصديقها نديما يتجادلان حول الأرض التي تم إنشاء المنزل عليها قبل اندلاع الحريق وإصابتهما بحروق، التي غطت نحو 75 % من جسدها.
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