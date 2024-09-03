الحي الشرقي في جنين.. الخراب في كل مكان

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- وسط دمار هائل، يحاول أهالي الحي الشرقي من مدينة جنين العودة إلى منازلهم التي أجبروا على مغادرتها خلال حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للحي، ضمن العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي.

في الشارع المدمر بشكل كامل، تنظف سيدة مدخل منزلها، وتقول "نحاول إزالة الأتربة والركام ليتسنى لنا الدخول إلى المنزل، عشنا أياما صعبة، لكن الحمد لله إنّا خرجنا سالمين".

وتضيف: "ليس لنا مكان إلا هذه البلد، وإن كانت مدمرة هي بلدنا وهذه منازلنا، يحاولون معاقبتنا بالدمار والخراب وقطع المياه والكهرباء"، فيما قالت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وقفت على مدخل الحي وتبدو عليها ملامح الصدمة، بعد عودتها وعائلتها إليه: هذا ليس حينا، وين راحت الحارة؟

وفيما تتسرب المياه من خطوط دمرتها جرافات الاحتلال وتختلط بالركام، يحاول الأهالي نقل الماء عبر "جالونات" من المساجد القريبة من الحي.

ويقول الحاج أبو حسين السعدي الذي عاش كل حياته في الحي، إنه لم ير من قبل وحشية كما شاهدها في الأيام الخمسة التي حوصر فيها مع عائلته في منزله.

وبينما كان الاحتلال يحتجزون السعدي وعائلته وجيرانه، في غرفة واحدة، كان الجنود يتنقلون في طوابق منزله الثلاثة، ويحطمون كل ما تصل إليه أيديهم.

ويصف السعدي ما مر عليه، بالقول: " كانت أصعب أيام أعيشها، دون ماء ولا كهرباء، حتى المواد الغذائية التي كانت في منزلنا تلفت، وألقيناها في القمامة، ناهيك عن الدمار في المنازل، في حارتنا فقط تجد الكثير من المنازل المتضررة بشكل كبير".

ويمكن لمن يسير في الحي أن يلحظ تجمع مياه الصرف الصحي في الشوارع، ويشتم رائحتها، بعد ضرب الاحتلال شبكة الصرف الصحي وتجريفها.

وكانت بلدية جنين قد أصدرت بيانا قالت فيه أن ما يقارب من 70% من شوارع جنين دمرت بشكل كامل، فيما يصعب حصر الخسائر في المنازل والمحال التجارية بسبب استمرار العدوان.

وفي حديثة لـ"وفا"، قال أبو أيمن (46 عاما): "أنا ولدت في هذا الحي، وعشت فيه كل حياتي، حتى هذه اللحظة يصعب علي تصديق الخراب الذي رأيته بعد انسحاب جيش الاحتلال منه، لقد دمروا كل شيء".

وأضاف "يبدو أن لهم ثأر مع الحي الشرقي حتى يدمروه بهذا الشكل".

وفور انسحاب قوات الاحتلال وآلياته من الحي، توافد المواطنون إلى مسجد خالد بن الوليد، الذي حوله الاحتلال إلى ثكنة عسكرية منذ اليوم الأول لحصار الحي، وقاموا بتنظيفه وإزالة النفايات التي تركها جنود الاحتلال فيه