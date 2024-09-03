أبو الرب يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة /PNN-
قدم سفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر، إلى وزير
الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر سلطان المريخي.
واستعرض أبو الرب التطورات السياسية والميدانية في دولة فلسطين، مسلطا الضوء على حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدوانها الواسع في الضفة الغربية، ورفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجميع المطالبات والمناشدات الدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وثمن أبو الرب الموقف القطري الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة تطويرها وتعزيزها لتشمل مجالات أوسع من خلال المشاورات السياسية واللجان الحكومية المشتركة، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.
من جانبه، أكد المريخي الدعم التاريخي والمستمر الذي تقدمه بلاده للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت، وإيجاد حل سياسي وفقاً لمبدأ حل الدولتين، كما تطرق إلى العلاقات التاريخية المتينة بين قطر وفلسطين في عديد المجالات.
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