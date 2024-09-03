أبو الرب يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر

MENAFN - Palestine News ) الدوحة /PNN-قدم سفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر، إلى الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر سلطان المريخي.

واستعرض أبو الرب التطورات السياسية والميدانية في دولة فلسطين، مسلطا الضوء على حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدوانها الواسع في الضفة الغربية، ورفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجميع المطالبات والمناشدات الدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وثمن أبو الرب الموقف القطري الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة تطويرها وتعزيزها لتشمل مجالات أوسع من خلال المشاورات السياسية واللجان الحكومية المشتركة، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.

من جانبه، أكد المريخي الدعم التاريخي والمستمر الذي تقدمه بلاده للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت، وإيجاد حل سياسي وفقاً لمبدأ حل الدولتين، كما تطرق إلى العلاقات التاريخية المتينة بين قطر وفلسطين في عديد المجالات.