الرجوب يطلع وزيرة خارجية اليابان على آخر المستجدات

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوكيو / PNN - أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليابانية طوكيو، وزيرة
الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.
وتطرق الرجوب إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة شاملة تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على الكل الفلسطيني، والمتواصلة منذ 11 شهراً، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 40 ألف شهيد وأكثر من مئة ألف من الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.
كما وضعها في صورة ما تشهده الضفة الغربية من عدوان أطلقته حكومة الاحتلال قبل عدة أيام، إضافة للتوسع الاستعماري، وتصاعد اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال، وتصاعد في وتيرة اقتحام المدن الفلسطينية، وقتل المدنيين والاعتقالات وهدم المنازل، في محاولة لفرض حقائق على الأرض لإنهاء فكرة الدولة موضوعيا من خلال الاستعمار، ومن خلال عملية التهويد للأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس.
وطالب الرجوب، اليابان بالتحرك على جميع الأصعدة وفي كافة المحافل لضغط على دولة الاحتلال للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكد أن هذا العدوان يهدف للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وثمن الرجوب، الدعم الياباني الدائم والمتواصل لشعبنا وحقوقه المشروعة، كما شكر كاميكاوا على تصويت اليابان في مجلس الأمن لصالح فلسطين، إضافة إلى استمرار دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
بدورها، أكدت كاميكاوا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، معربة عن قلقها حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتة إلى أنها تتطلع للعمل بشكل وثيق مع الجانب الفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار.
كما شددت على موقف اليابان الثابت والداعم لحل الدولتين، والرفض التام لاستمرار الاستعمار وسلوك المستعمرين وهجماتهم المتواصلة على المدنيين.
وبحث الطرفان، خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون الشبابي والرياضي والكشفي بين البلدين، وتبادل الوفود الشبابية والرياضية، وتم التطرق إلى المشاركة الفلسطينية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الشهر المنصرم، ومشاركة المنتخب الفلسطيني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
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