الرجوب يطلع وزيرة خارجية اليابان على آخر المستجدات

MENAFN - Palestine News ) طوكيو / PNN - أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليابانية طوكيو، الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وتطرق الرجوب إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة شاملة تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على الكل الفلسطيني، والمتواصلة منذ 11 شهراً، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 40 ألف شهيد وأكثر من مئة ألف من الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.

كما وضعها في صورة ما تشهده الضفة الغربية من عدوان أطلقته حكومة الاحتلال قبل عدة أيام، إضافة للتوسع الاستعماري، وتصاعد اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال، وتصاعد في وتيرة اقتحام المدن الفلسطينية، وقتل المدنيين والاعتقالات وهدم المنازل، في محاولة لفرض حقائق على الأرض لإنهاء فكرة الدولة موضوعيا من خلال الاستعمار، ومن خلال عملية التهويد للأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس.

وطالب الرجوب، اليابان بالتحرك على جميع الأصعدة وفي كافة المحافل لضغط على دولة الاحتلال للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أن هذا العدوان يهدف للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وثمن الرجوب، الدعم الياباني الدائم والمتواصل لشعبنا وحقوقه المشروعة، كما شكر كاميكاوا على تصويت اليابان في مجلس الأمن لصالح فلسطين، إضافة إلى استمرار دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

بدورها، أكدت كاميكاوا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، معربة عن قلقها حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتة إلى أنها تتطلع للعمل بشكل وثيق مع الجانب الفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار.

كما شددت على موقف اليابان الثابت والداعم لحل الدولتين، والرفض التام لاستمرار الاستعمار وسلوك المستعمرين وهجماتهم المتواصلة على المدنيين.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون الشبابي والرياضي والكشفي بين البلدين، وتبادل الوفود الشبابية والرياضية، وتم التطرق إلى المشاركة الفلسطينية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الشهر المنصرم، ومشاركة المنتخب الفلسطيني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

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