استشهاد طفلة وهدم منزل في كفر دان غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- استشهدت طفلة (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، في بلدة كفر دان غرب جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت طفلة شهيدة بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في كفر دان، وذلك بعد منع طواقمها من الوصول لموقع الإصابة لنحو نصف ساعة.
كما نقلت طواقم الجمعية إصابة برصاص الاحتلال لشاب بالفخذ.
وقال رئيس المجلس القروي أحمد مرعي لمراسلة "وفا" إن الاحتلال بدأ بهدم المنزل الذي حاصره منذ ساعات صباح اليوم، وتجريف محيط المنزل، فيما يواصل جنود الاحتلال إطلاق النار على المنزل المحاصر.
واكد أن الاحتلال أجبر العائلة على اخلاء منزلها عند محاصرته.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم وحاصرت منزلا فيها وطلبت سكانه بإخلائه فورا.
وباستشهاد هذه الطفلة، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر الأربعاء، عن استشهاد 32 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 683.
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