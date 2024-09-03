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استشهاد طفلة وهدم منزل في كفر دان غرب جنين

9/3/2024 8:12:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهدت طفلة (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، في بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت طفلة شهيدة بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في كفر دان، وذلك بعد منع طواقمها من الوصول لموقع الإصابة لنحو نصف ساعة.

كما نقلت طواقم الجمعية إصابة برصاص الاحتلال لشاب بالفخذ.

وقال رئيس المجلس القروي أحمد مرعي لمراسلة "وفا" إن الاحتلال بدأ بهدم المنزل الذي حاصره منذ ساعات صباح اليوم، وتجريف محيط المنزل، فيما يواصل جنود الاحتلال إطلاق النار على المنزل المحاصر.

واكد أن الاحتلال أجبر العائلة على اخلاء منزلها عند محاصرته.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم وحاصرت منزلا فيها وطلبت سكانه بإخلائه فورا.

وباستشهاد هذه الطفلة، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر الأربعاء، عن استشهاد 32 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 683.

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